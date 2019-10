Prvi japonski špediter odpira podružnico v Kopru

Yusen Logistics, ki ima več kot 24 tisoč zaposlenih in mrežo predstavništev na vseh celinah, je namreč do zdaj Slovenijo pokrival s svojega predstavništva v Budimpešti, so navedli v Luki Koper.

Pomembno z vidika promocije

"Odprtje prvega predstavništva kateregakoli japonskega logista pri nas je pomembno predvsem z vidika promocije, ker japonski trg vidimo kot zelo perspektiven, saj imamo še veliko neizkoriščenega potenciala, ker Japonci tradicionalno izbirajo severnoevropska pristanišča," je dejal tiskovni predstavnik Luke Koper Sebastjan Šik.

To po njegovih besedah kaže, da se tudi japonska podjetja vedno bolj pogosto odločajo za južno transportno pot, ki je za pretovor blaga med Daljnim vzhodom in Severno Evropo bistveno krajša prek Kopra kot prek pristanišč na severu Evrope. Trenutno skozi Koper na leto pretovorijo za pol milijona ton blaga iz Japonske, v prihodnje pa si obetajo rast.

O pomenu današnjega dogodka priča tudi dejstvo, da sta se ga poleg predsednika uprave Luke Koper Dimitrija Zadela med drugimi udeležila tudi direktor družbe Yusen Logistics Kendži Mizušima in japonski veleposlanik v Sloveniji Masaharu Jošida.

Lani izvozili okoli 27 tisoč kontejnerskih enot

Foto: STA Kot so poudarili v Luki Koper, je Japonska eden od njihovih prednostnih čezmorskih trgov predvsem na področju kontejnerjev in vozil. Lani so iz Japonske oziroma na Japonsko pretovorili skoraj pol milijona ton blaga, od tega okoli 40 tisoč vozil in 27 tisoč kontejnerskih enot.

Poleg tega imajo japonska podjetja svoje obrate tudi v drugih državah Azije, iz katerih prihajajo še večje količine blaga prek Luke Koper. Gre torej za pomemben dejavnik pri ugotavljanju potenciala japonskega trga, saj odločitev o izbiri transportne poti sprejemajo na sedežih teh podjetij na Japonskem.

Ob tem so v Kopru opozorili še na združitev treh največjih japonskih kontejnerskih ladjarjev v enotno družbo One, ki s svojo floto predstavlja šestega največjega kontejnerskega ladjarja na svetu. Ta sicer ne prihaja v Koper s svojimi direktnimi ladijskimi linijami, ampak v okviru intrasredozemskega servisa.

Luka Koper lahko unovči geostrateško prednost

Vzpostavitev direktne ladijske povezave z Japonsko bi vsekakor pozitivno vplivalo na povečanje pretovora, saj bi bil tak servis bolj konkurenčen s časovnega in stroškovnega vidika ter zato bolj privlačen za japonske stranke, menijo v Luki.

Foto: Klemen Korenjak Kot so še spomnili, sta EU in Japonska v začetku letošnjega leta podpisali trgovinski sporazum, ki še dodatno odpira možnosti povečevanja menjave blaga in storitev med državami EU in Japonsko. Ne nazadnje pa bi zaradi brexita japonska podjetja lahko proizvodnjo v svojih obratih v Veliki Britaniji nadomestila z uvozom iz Japonske, pri čemer lahko Luka Koper unovči svojo geostrateško prednost.

Današnje odprtje podružnice japonskega špediterja je sicer še en dokaz o povečanem zanimanju japonskih podjetij za koprsko pristanišče. V začetku avgusta je Koper obiskala številna delegacija iz japonskega pristanišča Nagoya, na srečanju pa so nakazali možnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja.