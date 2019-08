Prosta delovna mesta: zakaj delodajalci skrivajo plačo?

Ob brskanju med prostimi delovnimi mesti na zavodu za zaposlovanje in na zaposlitvenih portalih imajo le redki pripisano tudi predvideno mesečno plačo. Tega podatka ne boste zasledili niti v razpisih za delovna mesta v javni upravi. Zakaj se slovenska podjetja in država ne zgledujejo po avstrijskih praksah?

V nekaterih evropskih državah, tudi v sosednji Avstriji, delodajalci ob objavah prostih delovnih mest praviloma navedejo tudi plačilo, ki ga lahko zaposleni pričakuje. V Sloveniji ima to prakso le peščica delodajalcev, med večjimi podjetji, ki nudita to informacijo, sta na primer trgovca Hofer in Lidl, obe podjetji sta v tuji, nemški lasti.

Zakaj država ni zgled preostalim delodajalcem?

Tudi pri oglasih za delo, ki jih razpisuje država, tega podatka ne najdemo. Na ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za nove zaposlitve v javni upravi, smo poslali vprašanja, zakaj pri razpisanih delovnih mestih na njihovih straneh ne najdemo podatka o višini plače. Prav tako nas je zanimalo, ali bodo to prakso uvedli v prihodnje, s čimer bi lahko postavili zgled za preostale delodajalce.

Višino plače vam bo razkril šele klic ali elektronska pošta

Kot so nam pojasnili, zakonodaja podatka o višini plače med zahtevanimi sestavinami objave javnega natečaja ne predpisuje, mora pa vsebovati navedbo osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja. Za odpravo morebitnih nejasnosti ali za pridobitev dodatnih informacij se tako določi v organu oseba, ki daje potrebne informacije vsem zainteresiranim kandidatom. Vsak kandidat se lahko tako tudi za podatek o plači obrne na to osebo.

"Upoštevaje navedeno ureditev in izkušnje iz prakse menimo, da je veljavna ureditev ustrezna," menijo na ministrstvu.

Hoferjev oglas za delovno mesto prodajalca. Podjetje je eno redkih, ki v Sloveniji ob oglasih za delo pripiše tudi predvideno plačilo.

Kot so še navedli, so med zahtevanimi sestavinami objave na primer določeni podatki o organu in kraju opravljanju dela, o vrsti uradniškega delovnega mesta z okvirno vsebino dela, o pogojih za opravljanje dela, o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi, o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o izbiri.

Ministrstvo: Pravega podatka o višini plače ni možno objaviti

Na ministrstvu dodajajo, da je glede plače treba upoštevati, da so delovna mesta in nazivi v plačne razrede uvrščeni s kolektivno pogodbo, ki je javno dostopna, vrednost plačnega razreda pa je znesek, ki pomeni osnovno plačo delovnega mesta in naziva. Tudi plačna lestvica je javno dostopna, oboje pa lahko, kot že navedeno, pojasni oseba, ki daje informacije o javnem natečaju ali objavi prostega delovnega mesta.

Višino plače za delovna mesta v javni upravi boste izvedeli le v primeru, da boste kontaktirali z osebo, navedeno v javnem razpisu. Foto: Thinkstock

"Pojasnjujemo še, da je plača v javnem sektorju sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost, zaradi česar pravega podatka o višini plače tudi ni možno objaviti. Posebej pa pojasnjujemo še, da objava neto zneska nikakor ni možna, saj je neto izplačilo odvisno od plačila prispevkov za socialno varnost in davkov v povezavi s konkretnimi oziroma osebnimi okoliščinami posameznika (na primer število otrok)," svojo odločitev pojasnjujejo na ministrstvu.

Hofer: Transparentnost je pomemben vidik procesa izbora kandidatov

Kot že omenjeno, pa imajo to prakso že nekaj časa uveljavljeno nekatera tuja podjetja v Sloveniji. Pri Hoferju pravijo, da je "transparentnost namreč pomemben vidik procesa izbora kandidatov, seveda pa tudi kasnejše zaposlitve. Z objavo mesečnega plačila so tako kandidati že v začetku obveščeni o vidiku, ki pomembno vpliva na zadovoljstvo z zaposlitvijo". Dodajajo, da ker so v Hoferju v trgovinski panogi znani po nadpovprečno visokem plačilu, so na to ponosni in "tako višino plačila radi objavimo, hkrati pa je to tudi pomemben motivacijski dejavnik za prijavo".

Delodajalcem pri nas ob objavi razpisanega delovnega mesta ni treba navesti podatka o plači, razen če nameravajo zaposliti kandidata iz širšega območja EU in evropskega gospodarskega prostora. Delodajalci se tako sami odločajo, ali bodo v oglasu navedli pričakovano plačilo ali ne.

Dve leti pozneje: po Avstriji se ne zgledujemo

Ali delodajalci pri nas v razpisih podajo tudi informacijo o plačilu, smo prvič preverili pred dvema letoma in ugotovili, da gre prej za izjemo kot pravilo. Tudi po dveh letih stanje ni nič drugačno. "Po naših izkušnjah v Sloveniji še vedno ni uveljavljena praksa pripisovanja ponujenega plačila k razpisu delovnega mesta. Tudi zdaj, ko načeloma ponudba delovnih mest presega povpraševanje, se delodajalci za to prakso le redko odločijo," ugotavljajo tudi na zaposlitvenem portalu MojeDelo.com.

Primer oglasa, objavljenega na avstrijskem portalu karriere.at. Avstrijska pošta v oglasu za prosto delovno mesto navaja tudi minimalno predvideno letno plačilo - 60 tisoč evrov bruto.

Zakaj se nekatera podjetja odločijo za ta korak?

Za to možnost se po njihovih besedah sicer odločajo podjetja, ki menijo, da je višina plače njihova prednost pred preostalimi podobnimi podjetji, ki iščejo kader, ali pa podjetja, ki iščejo delavce za delo v tujini. Ne opažajo pa, da bi se za ta korak odločili le delodajalci znotraj posameznih panog.

Kakšne so prednosti in slabosti objave plačila

Objava podatka o višini plače ima svoje prednosti in slabosti, pojasnjujejo na MojeDelo.com. "Prednosti za podjetje, ki razpisuje prosto delovno mesto, so lahko predvsem to, da posamezniku ne daje več možnosti pogajanja, ampak je višina plačila že določena, da se zaradi višine plačila ne prijavijo kandidati, ki pričakujejo višje plačilo in niso pripravljeni sklepati kompromisov, da se mogoče lahko sorodna podjetja 'zgledujejo' po višini plačila."

Med slabostmi pa na zaposlitvenem portalu omenjajo izgubo kompetentnega kandidata, za katerega bi bili mogoče pripravljeni tudi dvigniti višino plačila in izgubo pogajalskih prednosti.

Brez neprijetnih vprašanj, pa tudi pogajanj za višjo plačo

Objava podatka o plači ima nekaj prednosti in slabosti tudi pri potencialnih kandidatih. "Prednost je nedvomno to, da kandidat že vnaprej ve, kolikšno je plačilo, in se s tem izogne neprijetnemu vprašanju na zaposlitvenem razgovoru: 'Kakšno plačilo pa pričakujete?'." Med slabostmi pa je ta, da kandidat nima možnosti pogajanja za višje plačilo. "Prav tako zapisano plačilo onemogoča dodatke na delovno dobo, stopnjo izobrazbe ..., saj je postavljeno glede na delovno mesto, in ne individualno," še pravijo na MojeDelo.com.