Šala na Twitterju: "Projekt Emonika že skoraj pri koncu"

Prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes je pred časom napovedal, da bo Ljubljana novo železniško in avtobusno postajo dobila do leta 2020. Te dni pa na avtobusni postaji v Ljubljani končujejo postavljanje nadstreškov za potnike. Na družbenem omrežju Twitter se je nekdo ob tem pošalil, da je potniški center Emonika skoraj končan.

Avtobusna postaja je dolga leta ena od črnih pik Ljubljane. Majhna kovinska stavba, v kateri prodajajo vstopnice, je sicer ohlajena, a ima le nekaj sedežev za čakanje. So pa začeli v začetku maja postavljati nadstreške in sedišča za okoli 45 ljudi. Ob tem bo novost na dotrajani avtobusni postaji še elektronski prikazovalnik prihodov in odhodov avtobusov.

Uporabnik na Twitterju se je pošalil, da je s temi pridobitvami projekt Emonike skoraj končan.

Po letih čakanja je Emonika skoraj zgrajena. pic.twitter.com/aFbamAuyZ0 — Nejc Jemec (@nejcjemec) May 23, 2018

Povsem novo avtobusno in železniško postajo naj bi prestolnica po napovedih direktorja Dušana Mesa dobili do leta 2020.

"Skupaj z ministrstvom za infrastrukturo tako že pripravljamo projektno in investicijsko dokumentacijo," na Slovenskih železnicah pojasnjujejo, kako daleč je gradnja nove avtobusne in železniške postaje.

Začetek del prihodnje leto

Gradbeno dovoljenje za projekt pričakujejo prihodnje leto, začetek del pa načrtujejo konec leta 2019.

"Pripravljalna dela vključujejo: ureditev Vilharjeve ceste s prestavitvijo in ureditvijo komunalne infrastrukture ter v naslednji fazi ureditev tirov in tirnih naprav, vozne mreže, SVTK-naprav, kar je potrebno zaradi gradnje nove železniške postaje, ki bo zgrajena nad tiri," so še dodali na SŽ.

Ravno prav pred poletjem

Postavitev nadstreškov bo vsaj malo olajšala čakanje potnikov pred prihajajočim poletjem in višjimi temperaturami.

O tem, da bi lahko upravljavec Avtobusna postaja Ljubljana potnikom nekoliko udobnejše čakanje zagotovil vsaj s postavitvijo kakšnega nadstreška, dodatnimi sedeži, morda možnostjo za osvežitev, smo pisali že prejšnje poletje.