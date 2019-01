Prispela prva ponudba za drugi tir, a je že vložena zahteva za revizijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na razpis 2TDK za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir se je odzval le en ponudnik, hkrati pa so v podjetju prejeli tudi že zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo. Edino ponudbo, ki je brez DDV vredna 19,93 milijona evrov, je oddal konzorcij podjetij Elea iC, SŽ-Projektivno podjetje in IRGO Consulting.