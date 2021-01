Prevzem Costelle: sodišče potrdilo globo Agrokorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo Agrokorja na prvostopenjsko sodbo glede prekrška nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor in Ardeya Global ob prevzemu kostelske polnilnice vode Costella. Odločba o prekršku agencije za varstvo konkurence je pravnomočna, Agrokor pa mora plačati milijon evrov globe ter stroške postopka.

Višje sodišče je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in s tem potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, je zapisano na spletni strani agencije za varstvo konkurence (AVK). Ta je sicer Agrokorju predlani naložila plačilo 53,9 milijona evrov globe in mu začasno prepovedala razpolaganje z delnicami Mercatorja, a mu je okrožno sodišče delno ugodilo in globo znižalo na milijon evrov.

Vrhovno sodišče je po poročanju STA nato presodilo, da mora AVK vrniti delnice Agrokorju. V njegovi pravni naslednici Fortenovi sicer načrtujejo prenos Mercatorja v svojo skupino, ni pa še znano, kdaj bo do tega prišlo.

Agrokor ob prevzemu Costelle ni priglasil koncentracije

V Švici registrirani Agrokor AG, ki je bil v stoodstotnem lastništvu starega Agrokorja, je leta 2017 pridobil stoodstotni delež v podjetju Ardeya Global iz Dubaja, ki je imelo v lasti Costello. Podjetje je kostelsko polnilnico prevzelo leta 2016. S sklenitvijo pogodbe je za Agrokor po pojasnilih agencije nastopila zakonska obveznost priglasitve koncentracije, to pa bi morali v Zagrebu storiti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe.

Ker Agrokor kljub pozivu agencije tega ni storil, je varuh konkurence aprila predlani po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije. Za prekršek prepozne priglasitve koncentracije je za pravno osebo predpisana globa do 10 odstotkov letnega prometa skupine v koncentraciji udeleženega podjetja v preteklem poslovnem letu.