Previdno, da januarja ne boste bankrotirali

Mesec obdarovanj se je prevesil v drugo polovico, ko v trgovskih središčih zavlada nakupovalna mrzlica. Potrošniki brezglavo tekajo od trgovine do trgovine in hitijo s še zadnjimi nakupi daril, s katerimi bodo razveselili svoje najdražje.

Nakupi so stres, za nekatere tudi finančni

Vsak december je običajno zanje prekratek, saj jim do obdarovanja zmanjka časa in idej. Mnogi zaradi tega doživljajo stresne trenutke, nekateri tudi finančni stres. Kako ga ne bi, saj v brezglavem nakupovanju uporabijo denar do limita na kreditni kartici, ne da bi razmišljali o poplačali v novem letu.

Po nekaterih raziskavah moški za decembrske nakupe zapravijo celo več kot ženske, saj navadno kupujejo v zadnjem hipu, zato zanje cena ni na prvem mestu.

"A obstaja preprost zimzeleni recept, ki nam pomaga december preživeti brez stresa, še posebej brez finančnega," je prepričana finančna svetovalka Ana Vezovišek iz družbe Vezovišek & partnerji.

Nakupovanju se nikakor ne znajo upreti

Pri ljudeh je že ničkolikokrat opazila, da jih december odpelje v rdeče številke. "In kar je še huje, poznam primere, ko jih že septembra skrbi, kako bodo preživeli december, ker morajo obdariti tako veliko ljudi. Že vnaprej se zavedajo, kaj jih čaka in kakšne skrbi, predvsem finančne, jim bo to povzročilo. Čeprav se zavedajo, da vsakič pretiravajo, se nakupovanju nikakor ne znajo upreti," svoje izkušnje opisuje Vezoviškova.

Finančna svetovalka Ana Vezovišek potrošnikom svetuje, naj se po darila odpravijo s seznamom obdarovancev in vnaprej določenim zneskom. Ko bodo kupili darilo za določeno osebo, naj jo črtajo s seznama in trgovino takoj zapustijo. Foto: Osebni arhiv Dodaja, da so trgovci vsako leto bolj spretni s svojimi triki, potrošniki pa se zlahka ujamejo v past. Nimajo namreč časa, da bi premislili, ali so ti nakupi res nujno potrebni in racionalni. Finančna svetovalka tako svojim strankam vedno znova svetuje, naj na obdarovanje mislijo že bistveno prej, in poudarja, kako preprosto je, ko ima človek za ta namen vnaprej pripravljen denar. "Misija nemogoče? Nikakor ne, če se že med letom držijo osnovnih pravil ravnanja z denarjem," pojasnjuje.

Če jim med letom kljub temu to ni uspelo, v nadaljevanju ponuja tri načine, kako se lahko letos izognejo čezmernemu zapravljanju.

Določite osebni proračun

Potrošniki za darila ne smejo zapraviti 200 evrov, če njihovi mesečni prihodki znašajo 800 evrov. "Pravzaprav lahko, a to navadno pomeni, da kupujejo z denarjem, ki v resnici ni njihov. Morajo si določiti znesek, ki ne bo presegel njihovih zmožnosti. Če v ta namen varčujejo med letom, imajo ta znesek že privarčevan in se jim ni treba obremenjevati s tem, koliko imajo na razpolago," pravi Vezoviškova.

Naredite seznam nakupov

Vezoviškova poudarja, da je vodenje osebnih financ neizogibno povezano s tabelami. Hkrati tolaži, da gre za preprosto tabelico s tremi stolpci. V prvega vpišite imena ljudi, ki jih želite obdariti, v drugega znesek (celoten znesek razporedite na posamezne obdarovance), v tretjega pa darila, ki jim jih boste namenili.

"Tako se bodo nakupovanja lotili zbrano in bodo imeli veliko manj možnosti, da skrenejo z začrtane poti. Ko bodo v trgovini kupili darilo za določeno osebo, naj jo črtajo s seznama in trgovino takoj zapustijo. Triki trgovcev, na primer glasba in prijeten vonj, želijo potrošnike čim dlje zadržati v trgovini. Če se bodo še dolgo zadrževali v njej, je nevarno, da jih bo zaneslo," opozarja in dodaja, da se morajo kupci strogo držati zastavljenega proračuna. Če ga morda pri eni osebi prekoračijo, ga morajo pri drugi ustrezno zmanjšati.

Postanite kreativni

Vezoviškova pa ponuja še manj stresno pot, ki je obenem najpreprostejša. "Ne razmišljajte o tem, kaj boste komu kupili, ampak o tem, kaj lahko naredite sami. Morda je to lahko majhno doma narejeno presenečenje, morda naš čas, lahko organiziramo druženje s prijatelji, ki smo jih v zadnjem času zanemarjali, in še in še. Vprašajte se, kaj bi si vaši bližnji resnično želeli in kaj zamujajo," sklene svetovalka, ki finančne recepte ponuja tudi na svojem blogu.