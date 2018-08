Prestavite svojo kariero v višjo prestavo

Praktično znanje je tisto, ki na trgu dela največ šteje in ki vam bo omogočilo hitro in uspešno napredovanje na vašem poklicnem področju. Prav zato izberite študij, ki vam bo zagotavljal znanje, ki ga boste resnično potrebovali.

Podjetja in delodajalci ne kadrujejo samo na podlagi naziva, ki ste ga pridobili v času študija. Dejstvo je, da potrebujejo in iščejo učinkovite sodelavce, ki razpolagajo z najaktualnejšimi znanji in kompetencami. Zato je nenehno izobraževanje danes bolj kot kadarkoli pomembno za napredovanje, osebno rast in večje zadovoljstvo.

Izberite pametno!

Ponudb za študij je v Sloveniji veliko, zato je pomembno, da pred odločitvijo dobro razmislite. Predvsem preverite, kaj so prednosti, ki jih posamezne fakultete ponujajo. Poiščite informacije iz prve roke ter povprašajte diplomante in študente o njihovih izkušnjah, o skrbi za študente, da ti niso le številke, o aktualnosti vsebin, o tem, kakšne kompetence razvijajo, o opravljanju izpitov, gostujočih predavanjih ... Pozanimajte se o načinu študija, predvsem pa zahtevajte več!

Bodite odprti za nova znanja Novo znanje je ključ do uspeha: kakovostno in praktično znanje bo pognalo vašo kariero strmo navzgor, ne glede na to, na katerem službenem položaju ste trenutno. Vedno se najde prostor za napredek. Preverite možnosti za študij na Dobi.

Ko služba, hobiji, čas in lokacija niso več ovira za študij

Naj vas čas in vsakodnevne življenjske obveznosti ne odvrnejo od študija in bolj kakovostnega znanja. Izberite zato fakulteto, ki vam bo omogočila sodobne modele študija, predvsem kar zadeva online študij. Vodilna na tem področju v Sloveniji je nedvomna DOBA Fakulteta, ki je vodilni izvajalec in razvijalec pravega online študija v celoti v Sloveniji ter edina šola z mednarodno akreditacijo za izvajanje online študija UNIQUE v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Oglejte si njihovo virtualno učno okolje.

Zakaj je online študij prava izbira za vas?

Nedvomno predvsem zato, ker vam omogoča več samostojnosti in ga lažje prilagodite svojim vsakodnevnim obveznostim. To je študij brez omejitev, saj niste omejeni z lokacijo. Vse poteka virtualno in prek računalnika.

Pri Dobi niste tisti neznani študent, ki zelo težko pride do svojega mentorja, saj so vam online vedno na razpolago. Prav zaradi takšnega modela študija boste hitreje in učinkoviteje končali šolanje, saj ga boste lahko popolnoma prilagodili svojemu življenjskemu slogu. Tudi tisti, ki imate trenutno občutek, da nikakor nimate časa in ste preveč zaposleni s starševstvom, službo ali športno kariero, brez skrbi: online študij je zasnovan tako, da boste zlahka uskladili vse svoje obveznosti.

Številke potrjujejo, zakaj izbrati Dobo Kar 71 odstotkov zaposlenih diplomantov na fakulteti DOBA je v šestih mesecih po diplomi napredovalo ali dobilo višjo plačo. To je fakulteta, ki zagotavlja tista prava praktična znanja, ki jih prepoznajo tudi delodajalci.

Ne samo strokovna znanja, pomembne so mehke kompetence

Študije kažejo, da kar 94 odstotkov menedžerjev pravi, da imajo zaposleni z razvitimi mehkimi kompetencami veliko večje možnosti za napredovanje oziroma zaposlitev.

Predstavljamo vam vrhunske online študijske programe DOBA Fakultete, kjer boste poleg strokovnih znanj razvijali ključne kompetence za prihodnost, kot so kritično razmišljanje, reševanje kompleksnih problemov, kreativnost, digitalizacija, timsko delo v virtualnih okoljih, inovativnost …

Smo v vas vzbudili zanimanje?

Obiščite spletno stran fakultete www.fakulteta.doba.si in se 28. avgusta ali 13. septembra udeležite informativnega dneva v živo v Mariboru, Ljubljani ali online.

Več kot tisoč študentov si je letos že zagotovilo študija na DOBA Fakulteti. Vpis poteka do konca septembra.