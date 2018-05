Pranje denarja: kaj je razkrila parlamentarna komisija #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Parlamentarna komisija, ki je preiskovala sume pranja denarja v NLB in Novi KBM, je po naših informacijah pridobila številne nove informacije o pranju denarja v mariborski banki. Predsednik komisije Jani Möderndorfer predstavlja javni del ugotovitev komisije. Novinarsko konferenco prenašamo na Siol.net.

Ključna ugotovitev v primeru Iraj Farrokhzadeh je bila, da v večini primerov ni šlo z transakcije, ki bi bile povezane s klasičnim pranjem denarja in bi izvirale iz predhodnih kaznivih dejanj. Ugotovljen je bil samo en primer domnevnega pranja denarja in davčne utaje, je pojasnil.

Preiskovalna komisija je na podlagi pridobljenega dokaznega gradiva ugotovila, da se je v NLB zgodila tako imenovana iranska shema in da je bil Iraj Farrokhzadeh del večjih organiziranih transakcij iz Irana.

"Komisija je zaslišala 47 prič iz NLB, NKBM, urada za preprečevanja pranja denarja, policije, ministrstva za notranje in zunanje zadeve, finance,..." je uvodoma povedal Jani Möderndorfer. Zaslišali so tudi Klavdija Stroliga, šest skritih prič in tri tako imenovane žvižgače.

Skušali so zaslišati tudi nekdanjega predsednika uprave NKBM Aleša Hauca, vendar ni prišel na zaslišanje. Zaslišanju se je izognil tudi nekdanji zunanji minister Samuel Žbogar.

Prek posrednikov so uspeli stopiti tudi v stik z Irajem Farrokhzadehom, britanskim državljanom iranskih korenin, ki je v ospredju preiskave Logarjeva komisija, ki se je osredotočila na sume pranja denarja v NLB.

Komisija pod vodstvom Anžeta Logarja jim ni želela posredovati dokumentacije, je poudaril Möderndorfer. Zato so morali sami pridobivati enako dokumentacijo, kar je otežilo in podaljšalo njihovo delo.

Zavrnil je očitke, da je kot predsednik komisije v konfliktu interesa, ker je bil predsednik košarkaškega kluba Olimpija, ki se je zadolžila pri NLB. Tega je najela, še preden se je začela sanacija bančnega sistema.

"Tisti trenutek, ko smo začeli preiskovati NKBM, se je (s strani SDS, op.p.) začel izvajati politični pritisk na komisijo," je povedal.

Poročilo je razdeljeno na tri dele. Prvi javni del ima 376 strani, vsega skupaj pa ima 600 strani. Tajni del je na voljo samo v državnem zboru in vključuje najbolj občutljive informacije, ki so jih pridobili od Banke Slovenije in Sove.

Komisija je končala samo delo domnevnega pranja denarja v NLB je končana, v primeru NKBM pa še ne in bo nadaljevala s preiskavo.

Niso ugotovili odgovornosti nekdanjega prvega moža NKBM Hauca, ki se je dvakrat izognil pričanju. Zato predlagajo, da prihodnji parlament nadaljuje preiskavi pranja denarja v NKBM, s poudarkom na vlogi Dijane Đuđič in tako imenovani italijanski tipologiji pranja denarja.

Komisija naj bi v delu, ki zadeva Novo KBM, iz pričanj in dokumentov pridobila številne informacije o tem, kako se je vrsto let prek mariborske banke domala nemoteno pral denar.

V zadnjih mesecih smo na Siol.net serijsko razkrivali zaupne dokumente Banke Slovenije, ki so potrdili, da sistem preprečevanja pranja denarja v Novi KBM v obdobju, ko sta banko vodila Aleš Hauc in Robert Senica, ni deloval.

Tudi zato ni presenečenje, da so bili med njenimi komitenti celo pripadniki kriminalnih združb, povezanih z italijansko mafijo N'dragheto. Prav zaradi informacij o tem je preiskovalna komisija lani svoje delo razširila še na Novo KBM.

Jeseni 2016 pa je račun pri Novi NKBM odprla Dijana Đuđić, 32-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Podatki iz tujine razkrivajo, da je samo v sedmih mesecih dvignila skoraj dva milijonov evrov denarja. Komisija se je posebej ukvarjala tudi s tem primerom in po naših podatkih pridobila dosedanje ugotovitve preiskovalnih organov.

Zakaj je Đuđićeva prišla v mariborsko banko?

Kot smo razkrili na Siol.net, je Đuđićeva na zaslišanju pred oblastmi v BiH priznala, da je denar, ki ga je dvigovala z različnih računov, izročala osebi iz najožjega kroga Mirana Vuka, župana Zavrča in nekdanjega lastnika družbe RM Vuk Holding. V zadnjih letih je bil njegov davčni svetovalec Rok Snežič, ki je poslovno in zasebno povezan z Đuđićevo.

Iz informacij, ki naj bi jih zbrala komisija, je mogoče razbrati, da Đuđičeva mariborske banke ni izbrala naključno, saj je očitno dobro vedela, kje bo lahko svoje posle v Sloveniji nemoteno opravljala naprej.