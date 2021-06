Povpraševanje po slovenskem krompirju večje od dobave #video

Medtem ko cene zelenjave in sadja po svetu po pandemiji letijo v nebu, pa nič kaj obetavno ne kaže domačemu pridelku. Po težkem letu zaradi epidemije, ko je velika količina pridelka ostala v skladiščih, jih je udarilo še vreme. Izkopi so se zamaknili za pol meseca.

Na kmetiji Turk na 60 hektarjih že 30 let pridelujejo mladi krompir in zelenjavo, letno pridelajo okoli 800 ton krompirja. Letos so zaradi slabega vremena izkop začeli pol mesca pozneje, povpraševanje pa je veliko. "Letošnja letina se je zdaj začela, vse skupaj zamuja za 14 dni, pred enim tednom smo začeli prodajati mladi krompir," pravi lastnik kmetije Andrej Turk in dodaja: "Trenutno ne moremo nakopati toliko krompirja, kot ga lahko prodamo. "

Nizke cene

Začetek letine krompirja in zelenjave si je danes ogledal kmetijski minister Jože Podgoršek. Po prvih zbranih podatkih na njihovem ministrstvu ocenjujejo, da bo letošnja sezona prodaje precej boljša od lanske, ko je zaradi epidemije velika količina pridelkov ostala v skladiščih. "Kaže, da bomo večji del vseeno spravili na trg, vendar po nizkih cenah, prenizkih, in seveda z bistveno višjimi cenami skladiščenja," pravi Podgoršek.

Površine se krčijo

Zaradi lanskega izpada dohodka in visokih stroškov skladiščenja so pridelovalcem krompirja pripravili pomoč glede na obseg zemljišča. "1.200 evrov za hektar," pravi Podgoršek in dodaja, da bo posamezna kmetija lahko prejela največ 20 tisoč evrov. Lanska sezona je bila sicer ena od najboljših, pridelanih je bilo tudi 31 ton krompirja na hektar, za razpravo o tem, kakšna bo sezona letos, je še prezgodaj. Obdelovalne površine za pridelavo krompirja so se sicer v zadnjih 20 letih skrčile za 67 odstotkov, količinsko pa se je pridelava na hektar povečala za skoraj polovico.