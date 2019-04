Nekdanji šef Darsa dosegel svoje zadoščenje

V sodbi, ki smo jo pridobili na Siol.net, je namreč konec marca odločilo:

da sta Matjaž Knez in nekdanji član uprave Franc Skok upravičena do šestih plač odpravnine. Knezu mora tako Dars plačati 54.000 evrov bruto, Skoku pa približno 48.500 evrov bruto. K obema zneskoma je treba prišteti še obresti, od Darsa pa bosta prejela še dobrih 17.000 evrov pravdnih stroškov.

da ju nadzorni svet Darsa ne bi smel razrešiti zaradi hujših kršitev obveznosti,

da je njun odpoklic veljaven, saj bi jima mandat v vsakem primeru že potekel.

Na odziv Darsa še čakamo. "Dokazali smo, da ni bilo nobene osnove za razrešitev," pa nam je v kratkem telefonskem pogovoru dejal Knez.

Zakaj je bil razrešen Matjaž Knez

Kot je znano, sta bila Knez in Skok v upravo Darsa imenovana avgusta 2012, v času prve vlade Janeza Janše. Januarja 2016 ju je nadzorni svet, ki ga še danes vodi Marjan Mačkošek, nekdanji dolgoletni predsednik uprave družbe Štore Steel, krivdno razrešil s položaja. To je utemeljil z "razlogom hujše kršitve obveznosti".

Marjan Mačkošek, predsednik nadzornega sveta Darsa Foto: STA Ključni "greh", ki ga je nekdanji upravi očital nadzorni svet, je bila ustanovitev podjetja Delkom, ki je v Darsovem imenu prevzelo trženje optičnih kablov ob avtocestnem križu. Zanjo namreč Knez naj ne bi imel ustreznega soglasja nadzornega sveta. Čeprav je podjetje v svojo blagajno zgolj preusmerilo Darsove prihodke iz dejavnosti optike, so pozornost nadzornikov vzbudili tudi relativno visoki izdatki za svetovalne storitve.

Identični pravni mnenji, visok znesek kapitala ...

Hkrati je Knez pri družbi AR Plane, ki jo obvladuje poslovnež Andrej Rautner, naročil še dve pravni mnenji, ki sta "pokrili" ustanovitev Delkoma. Za obe mnenji je Dars skupaj plačal 25.000 evrov, po ugotovitvah nadzornikov pa naj bi bili "po vsebini praktično identični".

Nadzorniki so upravi očitali tudi "nepojasnjeno visok znesek osnovnega kapitala družbe" in "po nepotrebnem tudi dvotirni sistem upravljanja". Član nadzornega sveta Delkoma je bil tudi Janez Šušteršič, nekdanji minister za finance v drugi Janševi vladi.

Knez, ki ga je na položaju zamenjal Tomaž Vidic, in Skok sta se na razrešitev pritožila na okrožno sodišče v Ljubljani. To jima je priznalo pravico do odpravnine, a zavrnilo njuno zahtevo za ničnost sklepov odpoklica. Na sodbo sodišča prve stopnje so se pritožili tako Dars kot Knez in Skok.

Sodišče ju je "opralo" hujših kršitev

Pri tem sta bila slednja uspešnejša. Višje sodišče je namreč njuni pritožbi zaradi zmotne uporabe materialnega prava na okrožnem sodišču delno ugodilo. Poleg tega, da jima je potrdilo pravico do odpravnine, ki so ji oporekali na Darsu, je za delno ničen razglasilo tudi sklep nadzornega sveta o razrešitvi Kneza in Skoka, natančneje v delu, ki omenja hujšo kršitev obveznosti. V ostalih delih je njuno pritožbo zavrnilo.

To posledično pomeni, da sklep o njuni razrešitvi ostaja veljaven, le da brez poprejšnje utemeljitve. Sodišče je sicer pritožbo Darsa v celoti zavrnilo. "Pritožbena teza, da je bil prejšnji nadzorni svet 'pretirano' naklonjen tožnikoma, ne more omajati prepričljive dokazne ocene in zaključka sodišča prve stopnje, da sta imela tožnika podlagi za ustanovitev podjetja Delkom v predhodnem sklepu nadzornega sveta," je v sodbi zapisalo višje sodišče.