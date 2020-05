Poletno dopustovanje: veliko zanimanje za grške otoke

Letošnje poletje in dopustovanje bo močno krojila epidemija bolezni covid-19. A v turistični agenciji Palma so optimistični in odgovarjajo, da se številni zanimajo za dopustovanje na Hrvaškem in grških otokih.

V zadnjih tednih se življenje počasi vrača v običajne tirnice. Središče prestolnice je ob popoldnevih znova bolj polno in iskanje proste mize je spet nekaj običajnega. A s pomembno razliko, med obiskovalci ni tujih turistov.

Še vedno je namreč veliko vprašanj in omejitev, povezanih s prehajanjem mej. Pretekli konec tedna so ob odprtju meje s Hrvaško za lastnike nepremičnin in plovil mnogi v koloni čakali več ur, medtem ko meje z drugimi državami ostajajo zaprte. Največ oči je uprtih v Avstrijce, ki so eni od najštevilčnejših gostov v Sloveniji. Prav tako miruje letalski promet.

Vladni govorec Jelko Kacin je na novinarski konferenci dejal, da bo odpiranje mej s preostalimi tremi sosedami odvisno od bilateralnih dogovorov.

Vladni govorec Jelko Kacin o dogovoru z državami glede odpiranja mej.

14 držav, ki so v dobri epidemiološki kondiciji

Odpiranje povezav s preostalimi državami pa je odvisno od epidemiološke slike. "Trenutno imamo 14 evropskih držav, ki so po oceni NIJZ v zadosti dobri epidemiološki kondiciji. Če se bo v naslednjem obdobju pridružila še katera in izboljšala svojo epidemiološko sliko, bo mogoče storiti še kaj več na tem področju," je Kacin pojasnil, da je odločitve o tem sprejemata NIJZ in svetovalna skupna pod vodstvom Bojane Beović.

Ob zaprtih mejah so posledično prazni hoteli in preostale turistične nastanitve. Pomoč za turizem prihaja tudi v tretjem protikoronskem svežnju zakonov, ki bo vseboval turistične vavčerje ter subvencioniranje plač pri skrajšanem delavniku in napotitvi delavca na čakanje.

Velik padec

Foto: Ana Kovač Tokratni šok za turizem je bistveno drugačen od šokov v zadnjih 20 letih, na primer finančne in gospodarske krize ali izbruha virusa sars. Takrat je turizem razmeroma hitro okreval, zdaj pa bo okrevanje bistveno počasnejše, saj bodo turistična potovanja za velik del ljudi med zadnjimi aktivnostmi, ki se jih bodo spet lotili. Letos tako v panogi pričakujejo od 50- do 70-odstotni padec glede na leto 2019.

Najprej Grčija, nato Turčija, Egipt ...

Vrata številnih turističnih agencij po državi so še vedno zaprta. Večina se jih bo odprla 1. junija. V turistični agenciji Palma so optimistični in verjamejo, da se bodo meje počasi odpirale.

"Evropski trg se bo v prihodnjih nekaj tednih po naših predvidevanjih popolnoma odprl," odgovarjajo v Palmi.

Največ povpraševanja je po počitnicah v Sloveniji in na Hrvaškem, veliko zanimanja pa opažajo tudi za čarterske polete na grške otoke.

"Grčija je bila izjemno uspešna v času koronavirusa in spada med štiri najvarnejše države na svetu. Grki so na to statistiko tudi zelo ponosni. S 1. julijem tako odpirajo mednarodne povezave na otokih, predvsem z državami, kjer je bila podobno ugodna epidemiološka slika, in Slovenija je gotovo med njimi. Naslednja bosta verjetno Turčija in Egipt, vendar s časovnim zamikom in ko bodo razmere primerne za potovanja. Torej poletje vsekakor bo in tudi počitnice bodo," dodajajo v Palmi.

Upajo, da bodo lahko kasneje organizirali tudi izlete oziroma oglede v kakšnih od baltskih držav, obisk Armenije in Skandinavije.

"Jeseni pa verjamemo, da se bo vzpostavila večina destinacij," so optimistični.