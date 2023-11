Podjetniška zvezda 2023 je RLS Merilna tehnika

V sklopu projekta Delova podjetniška zvezda je uredništvo Dela septembra predstavilo deset nominiranih malih in srednjih podjetij, izbranih na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Nominirana podjetja so po besedah uredništva na nišnih področjih konkurenčna z lastnim znanjem, specifičnimi in visokotehnološkimi proizvodi, tehnologijami ter storitvami, ki prinašajo višjo dodano vrednost.

Zmagovalca sedmega izbora podjetniške zvezde je izbrala strokovna komisija pod vodstvom direktorja medijske hiše Delo Stojana Petriča. Kot je zapisala v utemeljitvi, RLS ustvarja okoli sto tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je dvakrat več od povprečja slovenskega gospodarstva.

Visoko dodano vrednost dosegajo z inovativnimi in kompleksnimi izdelki. Približno 40 odstotkov njihovih zaposlenih namreč dela v razvoju in tehnologiji, poleg tega pri bazičnih raziskavah pogosto sodelujejo z univerzami in drugimi institucijami v Sloveniji in Evropski uniji. "Tudi zato so njihove rešitve produkti prihodnosti," so zapisali.

RLS, ki 95 odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih, zaposluje približno 270 ljudi. Podjetje je lani ustvarilo 43 milijonov evrov prihodkov, kar je za skoraj polovico več kot pred petimi leti. Čisti dobiček je dosegel 5,7 milijona evrov.

Nominiranci so bili še Caretronic, Chipolo, Docentric, Infomediji, Lumar, Roto, Status, Tenzor in ZZI. Letošnji izbor je bil sedmi zapored. Lani je naziv osvojilo podjetje Zebra BI, ki se ukvarja z razvojem informacijskih rešitev.

Bralci največ glasov namenili podjetju Roto

Svojega favorita, ki prejme posebno priznanje, vsako leto z glasovanjem prek spleta izberejo tudi bralci Dela. Letos so največ glasov namenili podjetju Roto iz Puconcev, ki proizvaja izdelke iz polimerov. Njihovo ponudbo med drugim sestavljajo rezervoarji in čistilne naprave, pa tudi izdelki za šport in rekreacijo.

Udeležence današnjega dogodka je uvodoma nagovorila predsednica republike. Ta je nanizala tveganja, s katerimi se trenutno sooča gospodarstvo. Med temi so tudi takšna, na katera ne more vplivati niti država, kot so npr. geopolitični pretresi in gospodarsko ohlajanje v najpomembnejših partnericah.

Posvetila se je vprašanju kadrovskega primanjkljaja, še posebej na področju visokokvalificiranih zaposlenih, ki so bistveni za tehnološki in razvojni preboj ter zeleni prehod. Na tem področju pogreša jasno vizijo države, pa čeprav pridobivanje kadrov trenutno ni bistven izziv le za gospodarstvo, ampak tudi za širši javni sektor.

Pirc Musarjeva je opozorila, da je Slovenija trenutno nekonkurenčna pri pridobivanju tujih strokovnjakov, sosedi Avstrija in Hrvaška pa npr. privabljata že tudi slovensko znanje. Dodaten izziv zato vidi tudi v tem, kako iz tujine nazaj privabiti slovenske strokovnjake. Kot država se moramo bolj potruditi in podjetjem olajšati zaposlovanje visokokvalificiranega kadra, je bila jasna.

Spomnila je tudi na številne izraze nezadovoljstva gospodarstva nad socialnim dialogom in potezami vladajoče politike, kot so nove davčne obremenitve ter spremembe zakona o delovnih razmerjih.

Predsednica republike se zaveda, da je država pred številnimi izzivi na čelu s popoplavno obnovo. "A treba je sprejemati odločitve, ki ne bodo v škodo gospodarstva," je poudarila.