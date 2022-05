V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) po preučitvi osnutka koalicijske pogodbe ocenjujejo, da gre za ukrepe, ki ne gredo v prid razvoju in napredku podjetništva in širše družbe. "S poslovnim okoljem povezani ukrepi v osnutku koalicijske pogodbe kažejo, da se vračamo v neke druge čase, kjer delo ni vrednota in kjer ljudje, ki ustvarjajo za blaginjo družbe, niso spoštovani. A hkrati upamo, da izkušeni gospodarstvenik in najverjetnejši novi mandatar ter predsednik vlade Robert Golob Slovenije ne bo odmaknil od poti razvoja podjetništva, gospodarstva in s tem zagotavljanja blaginje za vse," opozarjajo.

V SBC zbrani podjetniki so v sporočilu za javnost izrazili pričakovanje, da bodo pogoji za podjetniško delovanje ostali enaki, kot so, in da se na bistvenih področjih ne bodo spreminjali na slabše.

"V SBC smo proti temu, da se pogoji našega podjetniškega delovanja spreminjajo izključno zaradi maščevanja prejšnji vladi. To je politika razdiranja, ne pa svoboda, ki jo je obljubljala verjetna nova vlada," so opozorili.

Pričakujejo, da bo država dodatno razbremenila plače zaposlenih, da bodo s poštenim delom na račune prejeli več denarja. Predlagajo nadaljevanje ukrepov v smeri razbremenitve dela zaposlenih.

"S takšnimi ukrepi bomo dosegli, da si bodo lahko ljudje z lastnim denarjem, ki ga bodo pošteno zaslužili in prejeli na račune, kupili oziroma ustvarili dom po lastnih željah. Tako nam ne bo treba graditi stanovanjskih getov za reveže, kot predlaga osnutek koalicijske pogodbe," so prepričani v SBC, ki ga vodi Joc Pečečnik.

Foto: Bojan Puhek

V SBC verjetnega prihodnjega predsednika vlade Roberta Goloba skupaj z ministroma za gospodarstvo in finance, Matjažem Hanom in Klemnom Boštjančičem, pozivajo, da pred uvedbo kakršnihkoli ukrepov, ki bodo vplivali na delovanje podjetnikov in širše gospodarsko okolje, prisluhnejo argumentom podjetnikov. Pozivajo in vabijo jih k dialogu in odprti razpravi s soočenjem in skrbnim tehtanjem argumentov. Svetujejo jim, naj šele nato vlada oblikuje rešitve, ki jih na področju poslovnega okolja namerava uveljaviti v času svojega delovanja.

"Slovenski podjetniki smo namreč temelj podsistema, ki zagotavlja vse druge javne podsisteme: od šolstva, zdravstva, socialnega varstva, raziskovanja, kulture, varovanja narave do državne administracije," so še sklenili podjetniki.