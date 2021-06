Počivalšek: Turistični boni bodo! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po srečanju s predstavniki gospodarstva na Brdu pri Kranju ponovno napovedal, da bo novi interventni zakon med drugim vključeval tudi nove bone za gostinstvo, turizem, šport in kulturo. Predsednik OZS Branko Meh je za Delo ocenil, da so občutki po srečanju pozitivni.

"Z zbornicami in ključnimi deležniki smo znova sedli za skupno mizo in se pogovorili o aktualni gospodarski situaciji, tudi o težko pričakovanem predlogu zakona," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Počivalšek. "Ta bo med drugim vključeval tudi nove bone za gostinstvo, turizem, šport in kulturo," je zatrdil.

Ne samo turizem in gostinstvo

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh je za časnik Delo po sestanku povedal, da so predstavniki gospodarskih združenj na sestanku predsedniku vlade Janezu Janši, Počivalšku in predsedniku posvetovalne skupine Mateju Lahovniku predstavili svoje predloge za zakon. "Konkretnih odgovorov z vladne strani ni, imamo pa pozitiven občutek," je dejal.

Kot je za STA povedal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar, predstavnikov turistične panoge na srečanje tokrat niso povabili. Predstavniki gospodarskih združenj si, kot je pojasnil, želijo, da zakon ne bi naslavljal le problematike turizma in gostinstva, ampak tudi drugih panog, ki jih je pandemija bolezni covid-19 hudo prizadela.

Enakopravna pomoč

"Predlog zakona predvideva pomoč le za turizem, gostinstvo, kulturo ter industrijo srečanj. Želimo si enakopravne pomoči za vse dejavnosti, saj so bile tudi male trgovinice in druge storitve zaprte," je poudaril tudi Meh.

Vlada je na četrtkovi seji "v prvi obravnavi" sprejela predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu, dokončno pa ga bo potrdila na seji prihodnji teden, je v četrtek na Twitterju zapisal obrambni minister in podpredsednik vlade Matej Tonin.

Boni v višini 120 evrov?

Interventni zakon naj bi pomagal turizmu, gostinstvu in drugim gospodarskim panogam, ki jih je epidemija bolezni covid-19 najbolj prizadela. Zakon naj bi med drugim prinesel enkratno pomoč podjetjem, podaljšanje pomoči samozaposlenim in nove turistične bone.

Po poročanju medijev naj bi zakon do konca leta zagotovil več kot 400 milijonov evrov pomoči, od tega 240 milijonov evrov za nove bone. Vsak prebivalec Slovenije naj bi, kot je v sredo pisal časnik Dnevnik, prejel bon v višini 120 evrov.