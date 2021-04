Počivalšek razkril, kdaj bi se lahko odprle terase lokalov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je danes sestal s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Brankom Mehom in Blažem Cvarom, predsednikom sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Kot je prek Twitterja sporočil Počivalšek, so iskali rešitve za turistično panogo, predvsem za turizem.

S predsednikom @OZSaktualno Mehom in predsednikom UO Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Cvarom #iščemorešitve. Prihodnji teden je nujno odpreti terase/vrtove, da tudi gostincem omogočimo delo, vendar ob upoštevanju najstrožjih preventivnih pogojev, ki jih zahteva NIJZ. pic.twitter.com/tWSNDFYkj5 — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) April 14, 2021

Počivalšek je že v ponedeljek za TV Slovenija dejal, da verjame, da bodo danes, glede na podatke, ki jih imajo, končno in po dolgem času pristopili k odpiranju gostinstva, prvi korak v tej smeri pa je odprtje gostinskih teras, poroča STA.

Vlada bo danes predvidoma razpravljala o ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali v prihodnjem tednu. Od ponedeljka po 11 dneh strožjih omejitev veljajo nekoliko manj strogi ukrepi, enotno določeni za vso državo. Pri opredelitvi ukrepov za prihodnji teden naj bi upoštevali epidemiološke razmere v posameznih regijah.