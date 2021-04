Začetek samotestiranja v šolah že ta petek #video

Namen samotestiranja v šolah je vzpostaviti varno šolsko okolje za učence, dijake in zaposlene v šolstvu s šolanjem v živo. Želimo identificirati okužene in preprečiti nadaljnje širjenje okužbe, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Ta petek se bodo prvi testirali dijaki, nato po bo testiranje potekalo enkrat tedensko, ob ponedeljkih.

Državni sekretar Franc Vindišar je predstavil postopek samotestiranja v osnovnih in srednjih šolah. Po besedah Vindišarja so študije pokazale, da redno testiranje zmanjšuje število okužb. Samotestiranje bo potekalo enkrat tedensko, ob ponedeljkih, s samotestiranjem pa naj bi v srednjih šolah začeli že ta petek. Po prvomajskih počitnicah pa naj bi s testiranjem začeli tudi v osnovnih šolah.

O samotestiranju naj bi se pogovarjali tudi s študentskimi organizacijami. V mesecu maju naj bi možnost samotestiranja imeli tudi študenti, je dodal Vindišar.

Pozitivne hitre teste bodo preverjali s PCR-testi

"Testiranje se bo izvajalo na šolah. Šole morajo zagotoviti dovolj velike prostore, da bo omogočena zadostna medsebojna razdalja. Testiranje je prostovoljno in brezplačno. Prednosti testa so, da gre za povsem enostaven postopek, učenec oziroma dijak si sam vnese paličico v začetni del nosne votline. Test lahko dijak večkrat ponovi, rezultat testa pa pridobimo v roku 15 minut. Ob pozitivnem hitrem testu gre učenec na PCR-test," je razložil Vindišar.

Video: Predstavitveni film samotestiranja učencev.

Pokorn: Hitri antigenski test lahko primerjamo z vrtanjem po nosu

Na Pediatrični kliniki se dnevno srečujemo z duševnimi stiskami otrok in mladostnikov. Zato je ključno, da se otroci vrnejo v šole in da izobraževanje poteka na klasičen način, kot so ga otroci vajeni. Seveda mora izobraževanje potekati na varen način in mislim, da je samotestiranje korak v pravo smer. To je nekaj, kar bi morali narediti že prej, je povedal Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike.

Hitri test je sicer slabše občutljiv, a zazna tiste osebe, ki imajo veliko količino virusa v dihalih in je zato primeren, je dodal Pokorn.

Po njegovih besedah lahko s samotestiranjem na enostaven in hiter način odkrijemo pozitivno osebo. "Sam test, ki smo ga preverili tudi na Pediatrični kliniki, je varen in primeren. Pravilno ga lahko ob nadzoru odrasle osebe izvede že 6-letni otrok. V primerjavi s PCR-testom, je hitri test ni tako neprijeten in ga lahko primerjamo z vrtanjem po nosu, kar naši otroci počnejo," je še povedal Pokorn.

doc. dr. Marko Pokorn @ukclj: Na Pediatrični kliniki imamo dobre izkušnje z uporabo hitrih antigenskih testov. Z njihovo rabo je Pediatrična klinika postala varna bolnišnica tako za otroke in njihove starše, kot za zaposlene. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 13, 2021

Video: Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike.

Namera za cepljenje najvišja do zdaj

Ada Hočevar Grom iz NIJZ je predstavila predstavila rezultate raziskave SI-PANDA. Večina anketiranih upošteva predpisana priporočila za preprečevanje prenosa virusa, uporablja zaščitne maske v javnosti, izogibajo se obiskovanju starejših, kadar imajo znake okužbe, vzdržujejo medosebno razdaljo. Najmanj so podpirali nočno omejitev gibanja na prostem – ta ukrep je podpiralo le 32,6 odstotka oseb. Poleg tega je zaznati veliko nagnjenost k teorijam zarot.

Ada Hočevar Grom @NIJZ_pr: Med anketiranci je zaznana nagnjenost k teorijam zarot. Trend je stabilen ves čas raziskave (december 2020 - marec 2021), kar potrjuje ugotovitve, da je pandemija nalezljive bolezni tudi v Sloveniji okrepila infodemijo. pic.twitter.com/U22ccl0zec — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 13, 2021

65 odstotkov anketirancev meni, da cepivo proti covidu-19 lahko pripomore k zajezitvi širjenja virusa. 57,8 odstotka jih je navedlo, da se bodo cepili, ko bodo na vrsti za cepljenje. Ti rezultati kažejo, da je namera za cepljenje najvišja do zdaj.

Študentom in brezposelnim je potrebno posvetiti posebno pozornost

Nina Krohne, psihologinja iz Društva psihologov je predstavila izsledke raziskave, ki je pokazala, da je duševna stiska, ki jo posamezniki čutijo v času epidemij srednje intenzivna. Udeleženci raziskave se z njo srednje uspešno spoprijemajo. Večina meni, da psihološke podpore ne potrebuje. "Udeležence raziskave skrbi strah pred okužbo bližnjih, strah pred negotovo prihodnostjo ter omejevanjem svoboščin. Stiska je največja pri brezposelnih in študentih. Tem skupinam je potrebno posvetiti posebno pozornost," dodaja Krohnetova.

psihologinja mag. Nina Krohne: Med epidemijo prišlo do porasta nasilja v družini oz. partnerskem odnosu in na delovnem mestu. pic.twitter.com/R6XxoRNcJO — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 13, 2021

V ponedeljek smo v Sloveniji ob opravljenih 4.588 PCR-testih potrdili 1.049 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 22,9 odstotka opravljenih testov. Dan pred tem je bil delež pozitivnih testov nižji, znašal je 19,3 odstotka.