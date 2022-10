Po začasnem zaprtju Teša: odstopil direktor Vodušek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termoelektrarno Šoštanj (Teš) so sicer v petek začasno izklopili iz omrežja. V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), katerega del je Teš, so namreč presodili, da lahko trenutno proizvedejo dovolj elektrike in da je smotrno s premogom varčevati za zimske mesece.

V Tešu so takrat pojasnili, da Premogovnik Velenje zaradi tehničnih težav ne zagotavlja dovolj premoga. "Gre za preventivni izklop, da se kopiči energent. Premogovnik Velenje nam v tem trenutku ne zagotavlja pogodbenih obveznosti. Elektriko, ki bi jo sicer proizvedli, bo treba nadomestiti na trgu, trenutno so cene relativno ugodne. Če bodo ugodne razmere na trgu, bo izklop trajal dlje," so dodali.

Teš bi moral imeti v času remonta Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki traja od 1. oktobra do 2. novembra, osrednjo vlogo pri domači oskrbi z elektriko. Finance so ob izklopu navajale, da bo treba v času, ko ne bosta delovala ne Teš ne Nek, približno 75 odstotkov elektrike uvoziti.