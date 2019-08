Po rdeči luči inšpekcije Kemis ustavlja vrhniški obrat: "Skrajno zaskrbljeni smo."

Kemis po inšpekcijski odločbi, ki ugotavlja, da je po požaru pred dvema letoma obnovljena stavba črna gradnja, začasno ustavlja sprejem odpadkov. So pa zaskrbljeni nad odločitvijo inšpekcije. Ta je, kot pravijo, ves čas nadzirala sanacijo in ni imela pripomb, dve leti kasneje pa ugotavlja, da je objekt črna gradnja.

Inšpektorat RS za okolje in prostor je odločil, da so bila gradbena dela, ki so bila izvedena v sklopu sanacije Kemisovega objekta v Sinji Gorici pri Vrhniki po požaru leta 2017, nelegalna gradnja.

Spomnimo, da je prej gradbena inšpekcija dolgo pritrjevala mnenju Kemisa, da spada med izjeme četrtega odstavka prvega člena zakona o graditvi objektov (te veljajo v primerih, ko se preprečijo oziroma zmanjšajo posledice neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč), ki za obnovo ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Toda, kot je junija poročal Dnevnik, je letos okoljsko ministrstvo povozilo inšpekcijsko razlago zakona.

Gradbena inšpekcija je zato zdaj izdala odločbo, ki Kemisu nalaga, da mora do konca junija prihodnje leto odstraniti nelegalno zgrajene dele objekta in takoj prenehati z opravljanjem dejavnosti na zemljišču, kjer se nahajajo nelegalno zgrajeni objekti. Hkrati mu nalaga takojšnjo prepoved uporabe nezakonito zgrajenih objektov.

Dragica Hržica, ki jo okoljski minister Simon Zajc Tu omenimo, da inšpektorat za okolje in prostor vodi glavna inšpektorica, ki jo okoljski minister zdaj želi zamenjati . Kot razlog za nezadovoljstvo z njenim delom sicer navaja neučinkovitost preteklih inšpekcijskih nadzorov v podjetju Termit, kjer je inšpekcija nato letos ustavila obrat za predelavo odpadkov. Odstavitev glavne inšpektorice bi lahko že danes obravnavali na seji vlade.

Kakšne so možnosti Kemisa?

"Kemis bo odločbo preučil in se v okviru 15 dnevnega roka odločil glede pritožbe," sporočajo iz podjetja, ki je v lasti Gorenja. Hkrati pa že z današnjim dnem ustavljajo sprejem odpadkov poslovnih partnerjev na vrhniški lokaciji.

Kemis ima sicer 15 dni časa za pritožbo, vendar pa ta ne zadrži izvršitve odločbe. Prepoved uporabe objekta (oziroma dejavnosti) torej že velja. Podjetje lahko sicer vloži zahtevo za gradbeno dovoljenje, a tudi ta ne zadrži izvršitve dela odločbe o prepovedi uporabe objekta.

Na podjetje smo naslovili dodatno vprašanje, ali bodo odpadke - tako kot v času požara leta 2017 - vozili neposredno od podjetij na sežig v tujino. Vprašali smo jih tudi o predvidenih poslovnih posledicah inšpekcijske odločbe.

Po nekaterih namigovanjih bi inšpekcijska odločba lahko pomenila konec Kemisa na vrhniški lokaciji, k čemur vse od požara poziva lokalna civilna iniciativa Eko vrh. Za selitev podjetja se zavzema tudi aktualni župan občine Vrhnika Daniel Cukjati. Tako smo Kemis vprašali še, ali načrtuje selitev na drugo lokacijo.

Objekt dan po požaru. Foto: STA

Pol leta po požaru so v podjetju že počasi obnavljali zgoreli halo, v kateri zbirajo in skladiščijo odpadke. Foto: Andreja Lončar

Med sanacijo niso ugotovili nepravilnosti, dve leti kasneje pač

V Kemisu sicer pravijo, da je celoten postopek sanacije in gradnje objektov v okviru sanacije potekal pod neprestanim nadzorom inšpekcijskih služb ministrstva za okolje in prostor, javnost je bila obveščena.

"Inšpekcijske službe v okvirih stalnega nadzora niso odkrile nikakršnih kršitev zakonodaje, zato je nadvse nenavadno, da lahko isti organ skoraj dve leti po začetku sanacije sprejme in odloča diametralno nasprotno rezultatom svojega kontinuiranega nadzora," menijo v podjetju.

Skrajno zaskrbljeni

Iz podjetja so sporočili še, daje Kemis v letošnjem polletju sprejel 13 tisoč ton odpadkov slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in gospodinjstev. "S tem je saniral tudi krizo kopičenja nevarnih odpadkov na razpršenih tovarniških in drugih dvoriščih po Sloveniji, ki je ogrozila delovanje mnogih družb in predstavljala posredno nevarnost tudi za širše okolje."

Dodajajo, da je objekt na Vrhniki po požaru nadgrajen z varnostnega in okoljskega vidika. Zato so, kot pravijo, skrajno zaskrbljeni zaradi "tega nerazumnega ukrepa" inšpekcije.

Kot je znano, so se v Kemisu pri obnovi brez gradbenega dovoljenja sklicevali na četrti odstavek prvega člena zakona o graditvi objektov. Ta pravi, da "določbe tega zakona ne veljajo za gradnjo objektov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč, ali za to, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice".