Obnovljeni Kemisovi objekti po ugotovitvah inšpektorjev črna gradnja

Vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa so po ugotovitvah gradbene inšpekcije črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta. V Kemisu so odločbo prejeli danes in jo še preučujejo.

Po obsežnem požaru v maju 2017 je Kemis proizvodnjo v polnem obsegu vnovič zagnal februarja letos. "Izpolnili smo vse pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja, inšpekcijski pregledi pa med izvajanjem sanacije niso ugotovili kršitev zakonodaje," so tedaj sporočili.

Objektov ne smejo uporabljati in jih morajo odstraniti

Danes so v podjetju prejeli odločbo gradbene inšpekcije, ki jim nalaga takojšnjo prepoved uporabe nelegalno zgrajenih objektov ter njihovo odstranitev najpozneje do 30. junija 2020. Direktor Boštjan Šimenc je potrdil, da so odločbo prejeli, ni pa je želel komentirati, dokler je ne preučijo skupaj s pravniki.

Kemis ima sicer 15 dni časa za pritožbo, vendar pa ta ne zadrži izvršitve odločbe, je pojasnil pravni zastopnik občine Vrhnika Tomaž Petrovič. Rok za odstranitev nelegalno zgrajenih objektov je razmeroma dolg, da bo lahko Kemis tamkajšnje odpadke odstranil na ustrezen način, je pojasnil.

"Veseli nas, da so državni organi sprejeli argumente novega vodstva Občine Vrhnika," so odločitev inšpektorata komentirali na vrhniški občini. "Ta odločba je rezultat vztrajnosti in odločnosti našega župana Daniela Cukjatija in celotnega občinskega sveta, ki sta se od vsega začetka zavzemala za odstranitev Kemisa z Vrhnike," so prepričani. Zasluge za uspeh so pripisali tudi odvetniku Petroviču.

V prostorih podjetja za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je požar izbruhnil 15. maja 2017. Na Vrhniki je Kemis takrat skladiščil okoli 1400 ton odpadkov. Požar je zajel 871 ton odpadkov, od tega sta dejansko zgoreli 202 toni odpadkov.



Po ugotovitvah policije naj bi bil vzrok za požar samovžig snovi v enem izmed zabojnikov z odpadki. Ognjeni zublji so povzročili precejšnjo okoljsko škodo, najbolj neposredno na bližnjem potoku Tojnica.

Kemis je sicer v začetku letošnjega leta dokončno saniral v požaru poškodovane objekte in ponovno zagnal proizvodnjo v celotnem obsegu. Takrat je direktor podjetja Boštjan Šimenc zatrdil, da do takega požara, kot so ga imeli leta 2017, v Kemisu ne more več priti.