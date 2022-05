Po debaklu Hrvati predstavili nov nacionalni kovanec za en evro

Na kovancu za dva evra bo motiv zemljevida Hrvaške, na enem evru motiv kune, na kovancih za 50, 20 in 10 centov motiv Nikole Tesle, na kovancih za pet, dva in en cent pa črki HR, izpisani v glagolici. Na vseh kovancih bo tudi element šahovnice.

Na seji nacionalnega sveta za uvedbo evra kot uradne valute na Hrvaškem so predstavili hrvaški kovanec za en evro z motivoma kune in šahovnice. Nacionalne kovance za evro so na Hrvaškem predstavili že v začetku februarju, a se je zapletlo pri kovancu za en evro, in sicer zaradi motiva kune, saj je avtor uporabil fotografijo škotskega fotografa.