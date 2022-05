“Naše ladje so začetek dopustov,” je znani slogan hrvaške pomorske družbe Jadrolinija, ki je v 75 letih obstoja stkala tudi nujne življenjske povezave za mnoge prebivalce hrvaških otokov. Jadrolinija ima trenutno v uporabi 54 različnih ladij, med temi največ trajektov, več kot polovico stroškov pa odšteje za gorivo. Prav to pa kaže tudi neizogibna razmišljanja o prihodnosti, ko bodo predvsem ladje na rednih linijah dobile nekatere alternativne pogonske vire.

V floti Jadrolinije je danes 54 ladij, od tega 37 trajektov za lokalne plovbe. Foto: Gregor Pavšič Hrvaška pomorska družba Jadrolinija je letos praznovala svojo 75-letnico, njihova najrazličnejša plovila pa ostajajo tesno povezana tudi z oddihi Slovencev pri naših južnih sosedih. V 75 letih je Jadrolinija upravljala 185 ladij, v leto 2022 pa vstopila s skupno 54 ladjami. Med temi je deset katamaranov, trije trajekti za mednarodne in 37 trajektov za lokalne plovbe, ob tem pa še štiri klasične potniške ladje.

Te plujejo na 37 lokalnih in dveh mednarodnih linijah med hrvaško in italijansko obalo. Večina linij deluje tudi izven turistične sezone, saj ladje predstavljajo nujno življenjsko nit za prebivalce hrvaških otokov.

Dosežki še zaostajajo za rekordnim predkoronskim letom 2019

Jadrolinija se še naprej spopada s posledicami pokoronskega turističnega obdobja. Lani so tako z ladjami in trajekti prepeljali 10,5 milijonov potnikov in 3,1 milijona vozil, kar je 85 odstotkov prometa iz predkoronskega leta 2019. To je bilo za Jadrolinijo sicer rekordno leto. Lani so rezultate iz sezone 2020 uspeli izboljšati za 40 odstotkov.

Družba pod vodstvom Davida Sopte se želi letos kar najbolj približati prometu iz leta 2019. Lani so bili temu najbližje na področju Zadra, kjer so ustvarili že 90 odstotkov prometa glede na leto 2019. Zelo prometna so tudi področja Reke, Splita, Šibenika in Dubrovnika, kjer je izrazitejši tudi trajektni promet.

Trajekt Krk je dolg 99,8 metra in širok dobrih 17 metrov. Sprejme lahko do 145 osebnih avtomobilov in skupno 616 potnikov. Foto: Gregor Pavšič

Ladijski promet na Hrvaškem se počasi vrača proti rekordnemu predkoronskemu letu 2019. Foto: Gregor Pavšič

Jadrolinijo so ustanovili 26. maja leta 1952. Takrat so v ladjedelnici Uljanik zgradili prvo novo ladjo za Jadrolinijo, ladjo Vladimir Nazor. Prve ladje so dobile imena po pesnikih oziroma pisateljih, poleg omenjene so bile to še ladje Njegoš, Aleska Santić, Ivan Cankar, Vuk Karadžić in Kosta Racin.

V ozadju tudi analize alternativnih pogonov

Lani so floti dodali nova trajekta Lošinj in Otok Pašman, še več novosti lahko od Jadrolinije pričakujemo do konca tega desetletja. V ospredju so tudi analize in razmišljanja o alternativnih pogonih, ki v ladijskem prometu že postajajo vse bolj realne.

Norvežani že nekaj časa uporabljajo tudi povsem električne trajekte. Med največkrat omenjenimi pogoni je tudi vodik, a vsaj za zdaj pri Jadroliniji konkretnih načrtov za bližnjo prihodnost še ni. Usmeritve bodo odvisne tudi od hrvaške strategije uvajanja alternativnih goriv (Hrvaška je 100-odstotni lastnik družbe) v najrazličnejše sfere prometa, razpisov na evropski ravni in podobno.

Dve tretjini stroškov odštejejo za gorivo

Pogonsko gorivo pa je bilo že lani največji strošek Jadrolinije. Iz poslovnega poročila za letošnje leto načrtujejo skoraj 294 milijonov kun (38,8 milijona evrov) skupnih stroškov, od tega jih bodo za gorivo predvidoma odšteli 192 milijonov kun (25,3 milijonov evrov).

Jadrolinija letos načrtuje 941 milijonov kun prihodkov, od tega največ - to je 400 milijonov kun (52,8 milijona evrov) - iz naslova prepeljanih vozil. Sledijo prodane karte za potnike v skupni predvideni višini 253 milijonov kun (33,4 milijona evrov).