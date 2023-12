Plačilne navade Slovencev v luči negotovih razmer

Oglasno sporočilo

Mastercard® je v najnovejši raziskavi Masterindex raziskal plačilne trende in navade Slovencev, ki kljub negotovim razmeram in inflaciji ohranjajo optimizem

Foto: Shutterstock

Ljubljana, 19. december 2023 – Raziskava Masterindex razkriva, da med Slovenci prevladuje optimizem glede finančne prihodnosti, a se več kot polovica trenutno vseeno izogiba večjim nakupom. Ob tem velja poudariti, da stopnjo svoje finančno pismenost večinoma ocenjujejo kot zelo visoko, kljub nizki skrbi za upravljanje osebnih financ in podatku, da je le slaba desetina že bila na finančnem izobraževanju. Počasi, a vztrajno se spreminjajo tudi plačilne navade, saj plačevanje z mobilnim telefonom in drugimi pametnimi napravami pridobivajo na priljubljenosti.

Foto: MasterCard

Ključne ugotovitve:

Varnost je ključno merilo pri plačevanju , večino Slovencev bolj kot varnost osebnih podatkov skrbi varnost bančnega računa, več kot 80 % pa je pomemben tudi fizični nadzor nad kartico.

Spletno nakupovanje ima visoko percepcijo varnosti (85 %), pri čemer imajo pri nakupovanju prednost slovenske spletne trgovine , kjer pogosteje kupuje 40 % Slovencev. Več kot polovica jih na spletu plačuje s plačilnimi karticami.

Slovenci smo v preteklem letu v primerjavi z letom 2022 na spletu kupili več letalskih kart, turističnih nastanitev in vstopnic (29 %) ter vstopnic za kulturne dogodke (27 %).

Mobilno plačevanje se vse bolj uveljavlja v praksi saj jih je na takšen način plačalo vsaj enkrat že skoraj 60 %.

Skoraj 90 % Slovencev je za plačevanje pripravljenih uporabljati mobilno aplikacijo, večina (58 %) pa bi uporabljala samo aplikacijo svoje banke , saj njim zaupajo bolj kot drugim ponudnikom.

Dnevna in tedenska uporaba brezstičnih plačil z leti vztrajno narašča , tedensko pa jih uporablja več kot 80 % Slovencev.

Skoraj 80 % sodelujočih meni, da dobro upravljajo s svojim denarjem, a jih le 20 % uporablja katero izmed orodij za finančno upravljanje

V anketi je sodelovalo 53 % moških in 47 % žensk. Podatki so reprezentativni po spolu, starosti in regijah.

Foto: MasterCard

Brezgotovinsko plačevanja postaja vse bolj priljubljeno, Slovenci pa bolj kot tujim zaupajo domačim spletnim trgovinam

Več kot 90 % Slovencev redno uporablja plačilne kartice za plačevanje, tako fizičnih kot spletnih nakupov, kar kaže na naraščajočo priljubljenost brezgotovinskega plačevanja. 84 % jih uporablja kartico tedensko na fizičnih prodajnih mestih, 23 % pa tedensko na spletu, oboje pa skozi leta enakomerno narašča. Skoraj vsi Slovenci (90 %) imajo debetne kartice, ki so najbolj priljubljen in tudi najbolj uporabljen tip kartice. Ob tem je 80 % imetnikom kartic še vedno pomembno, da imajo fizični nadzor nad kartico.

Večini Slovencev se spletno nakupovanje zdi varno (85 %), a med tistimi, ki se ga nekoliko bojijo, prevladuje strah pred zlorabo kartic. Po priljubljenosti prevladujejo slovenske spletne trgovine, v katerih pogosto nakupuje 40 % vprašanih, na tujih spletnih mestih pa pogosto nakupuje le 21 %. Navade tistih, ki nakupujejo na spletu, se v minulem letu niso bistveno spremenile, saj večina ohranja enake vzorce nakupovanja. Četrtina, ki je na spletu nakupovala že pred epidemijo, to sedaj počne še pogosteje. Več kot polovica kupcev (56 %) svoje spletne nakupe v slovenskih spletnih trgovinah najpogosteje poravna s plačilnimi karticami.

Slovenci so v preteklem letu v primerjavi z letom 2022 na spletu kupili več letalskih kart, turističnih nastanitev in vstopnic (29 %) ter vstopnic za kulturne dogodke (27 %). Ključni izdelki, ki jih še vedno kupujejo na spletu, ostajajo modni izdelki (58 %), sledijo gospodinjski izdelki (38 %) in elektronika (36 %).

Luka Gabrovšek, poslovni direktor družbe Mastercard Slovenija, je ob pregledu rezultatov povedal: »Slovensko gospodarstvo je v letošnjem letu občutilo kar nekaj pretresov, tako na ravni globalnih trenj kot tudi naravnih katastrof, a najnovejša raziskava Masterindex razkriva, da slovenska gospodinjstva optimistično zrejo v prihodnost. Kljub zavedanju, da inflacija hromi nakupno moč, so številna gospodinjstva uspela prihraniti dovolj, med drugimi se je v primerjavi z lanskim letom povečalo število spletnih nakupov letalskih kart, turističnih nastanitev in vstopnic. Še bolj zanimivo je dejstvo, da skozi leta opažamo preusmeritev nakupnih navad, kjer potrošniki več pozornosti in sredstev namenjajo doživetjem kot pa fizičnim dobrinam.«

Foto: MasterCard

Mobilna plačila postajajo nova resničnost – širi se krog uporabnikov

Medtem ko so mobilna plačila še nedavno veljala za nekoliko oddaljen koncept za številne Slovence, ta vse bolj širijo svoj krog uporabnikov. V primerjavi z letom 2020, ko je z mobilnim telefonom ali drugo pametno napravo plačalo le slabih 40 %, je letos ta številka poskočila na skoraj 60 %.

Gabrovšek dodatno pojasnjuje: »Masterindex nakazuje trend rasti priljubljenosti mobilnih plačil, širi pa se tudi krog uporabnikov le-teh. Glede na številke minulih let ocenjujemo, da se bo v prihodnjih petih letih priljubljenost mobilnih plačil povečala še za četrtino.«

Plačevanje z mobilnim telefonom in drugimi pametnimi napravami postaja vse bolj priljubljeno. Skoraj 90 % jih je pripravljenih za plačevanje uporabljati mobilno aplikacijo, večina (58 %) pa bi uporabljala samo aplikacijo svoje banke, saj jim to še vedno daje največji občutek varnosti. Z mobilnim plačilom večinoma plačujejo na spletu (58 %) ter v trgovinah in bencinskih črpalkah (44 %), povečala pa se je uporaba v restavracijah in barih (27 %).

Uporaba mobilnih naprav za upravljanje s financami je porastla predvsem na račun spletnega bančništva, ki ga uporablja 78 % vprašanih, 58 % pa mobilne aplikacije uporablja za potrjevanje spletnih plačil. Kljub vse pogostejši uporabi mobilnih naprav za plačevanje se je le 29 % vprašanih pripravljenih odpovedati uporabi fizične kartice in v celoti preiti na mobilna plačevanja.

Foto: MasterCard

Vse manj dvoma v avtentikacijo plačil

Z leti vztrajno narašča dnevna in tedenska uporaba brezstičnih plačil. Te uporablja več kot 80 % Slovencev. Večina tak način ocenjuje kot hiter in enostaven, skoraj tri četrtine pa jih meni, da je izboljšal uporabniško izkušnjo. 58 % jih je mnenja, da gre za varen način plačila, hkrati pa je v minulih treh letih narastla številka tistih, ki si želijo fizičnega nadzora nad kartico v celotnem procesu plačevanja (81 %). Zavedajo se, da je varnost ključno merilo pri plačevanju, bolj kot varnost osebnih podatkov (22 %) pa jih skrbi varnost bančnega računa (56 %).

Več kot petina (22 %) vprašanih, ki spletno nakupujejo, bi izbrala avtentikacijo s prstnim odtisom kot priljubljeno metodo za potrjevanje nakupov. Na drugem mestu ostaja avtentikacija z besedilnim sporočilom (15 %), priljubljena načina sta tudi PIN-koda (14 %) in avtentikacija z mobilno denarnico ali banko (14 %).

Največ Slovencev (80 %) kot najvarnejšo metodo avtentikacije ocenjuje geslo ali kodo za enkratno uporabo, sledijo prstni odtis (76 %), skeniranje obraza in drugi biometrični načini (60 %). Uporaba biometrije na mobilnih telefonih vztrajno pridobiva na priljubljenosti, saj se je letos povečala na 45 %, medtem ko je v 2022 in 2021 znašala 42 % in 41 %. Kljub temu 28 % vprašanih še vedno prisega na gesla in vzorce, dobra desetina pa ima telefone, ki biometrije ne omogočajo.

Foto: MasterCard

Finančne razmere v slovenskih gospodinjstvih so zadovoljive

Med Slovenci prevladuje optimizem glede njihovih finančnih razmer v prihodnje, kljub težkemu letu, ki so ga zaznamovale naravne katastrofe, inflacija in nestabilne gospodarske ter politične razmere v svetu. Za polovico vprašanih se finančna situacija v minulem letu ni spremenila, skoraj četrtini se je izboljšala.

Ob tem jih skoraj polovica napoveduje, da bodo za njih finančne razmere v 2024 ostale enake, 30 % pa jih meni, da se bodo izboljšale. Več kot polovici (60 %) uspe prihraniti vsaj nekaj, obenem je 3 % Slovencev že zadolženih, 9 % jih posega po prihrankih. Zavedanje o inflaciji cen je visoko (91 %). Kljub rastočim cenam manj ljudi kot lani (25 % v 2022 in 20 % v 2023) verjame, da ni dober trenutek za večje nakupe, na drugi strani se jih 61 % zadržuje pred večjimi nakupi.

Foto: MasterCard

Potreba po kakovostnem upravljanju z osebnimi financami narašča

Slovenci svoje znanje upravljanja z osebnimi financami ocenjujejo kot dobro, saj jih velika večina meni, da znajo upravljati z denarjem. Ob tem je le eden od osmih kdaj obiskal kakšen finančni tečaj, si pa dobra tretjina želi več izobraževanj na tem področju. Skoraj polovica (47 %) bi znanje poiskala na spletu, nekaj manj kot tretjina (31 %) bi se obrnila na finančne svetovalce, dobra četrtina na prijatelje in znance (26 %) ter bančno osebje (26 %).

V letu 2023 je le slaba petina vprašanih uporabila kakršnokoli orodje za upravljanje financ, 22 % stroškov sploh ne spremlja. Med uporabniki orodij za upravljanje financ je priljubljenost spletnih bank, do katerih dostopamo prek računalnika, v primerjavi z lanskih 45 % strmo padla na 35 %. To gre pripisati vedno večji priljubljenosti mobilnih bank, do katerih uporabniki dostopajo z mobilnimi napravami (11 % v 2021, 37 % v 2022 in 41 % v 2023).

O raziskavi Masterindex

Masterindex je obsežna mednarodna raziskava družbe Mastercard Europe, ki v Sloveniji poteka že od leta 2009. Raziskavo je v oktobru 2023 na reprezentativnem vzorcu več kot 1.000 posameznikov s sistemom računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI) izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana. Namen raziskave je spoznati način uporabe plačilnih kartic in nakupovalne navade potrošnikov ter se seznaniti z njihovim pogledom na osebne finance.

O družbi Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com , je globalno tehnološko podjetje v plačilni industriji. Naše poslanstvo je povezati in napajati vključujočo, digitalno ekonomijo, ki koristi vsem in povsod, tako, da naredi transakcije varne, preproste, pametne in dostopne. Z uporabo varnih podatkov in omrežij, partnerstev in strasti, naše inovacije in rešitve pomagajo posameznikom, finančnim institucijam, vladam ter podjetjem, da uresničijo svoj največji potencial. S povezavami v več kot 210 državah in območjih gradimo trajnostni svet, ki odpira neprecenljive možnosti za vse.

