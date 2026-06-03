Nove raziskave kažejo, da lahko redna vadba za moč bistveno zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt. Že približno od 90 minut do dve uri treninga z utežmi na teden je povezano z opazno nižjo smrtnostjo, predvsem zaradi bolezni srca in ožilja ter možganske kapi.

Analize več desetletij trajajočih študij so pokazale tudi, da lahko vadba za moč zmanjša tveganje za smrt zaradi nevroloških bolezni, kot je demenca. Strokovnjaki zato poudarjajo, da ima trening z obremenitvijo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni in lahko dolgoročno razbremeni zdravstvene sisteme.

Moč mišic je povezana z zdravim srcem in možgani

Podatki, zbrani v raziskavi, ki je zajela več kot 147 tisoč ljudi in spremljala njihovo zdravje več kot 30 let, kažejo jasne trende. Pri posameznikih, ki so redno izvajali od 90 do 120 minut vadbe za moč na teden, se je tveganje za prezgodnjo smrt zmanjšalo za približno 13 odstotkov.

Še izrazitejši so bili učinki pri srčno-žilnih boleznih, kjer je bilo tveganje nižje za okoli 19 odstotkov, pri nevroloških boleznih pa celo za približno 27 odstotkov. Največje koristi so opazili pri ljudeh, ki so kombinirali vadbo za moč z aerobno aktivnostjo, kot so tek, kolesarjenje ali plavanje. Pri najaktivnejših je bilo tveganje za prezgodnjo smrt nižje tudi do 58 odstotkov.

Zanimivo je, da več kot dve uri vadbe za moč na teden ni prineslo dodatnih koristi, kar kaže na to, da je ključna predvsem zmernost in rednost.

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Strokovnjaki: moč je ključ do zdravega staranja

Vadba z utežmi ni pomembna le za razvoj fizične moči, temveč tudi za dolgoročno kakovost življenja, saj pomaga ohranjati neodvisnost, gibljivost in splošno vitalnost v starosti. Strokovnjaki poudarjajo, da je redna telesna aktivnost eden ključnih dejavnikov zdravega in samostojnega staranja, pri čemer ima vadba za moč še posebej pomembno vlogo pri preprečevanju starostnih težav.

Koristi niso omejene le na starejše, saj vadba za moč pri vseh starostih prispeva k boljšemu počutju, večji energiji ter izboljšani koncentraciji in spominu. Poleg tega pozitivno vpliva na presnovo, uravnavanje krvnega sladkorja ter zdravje kosti in sklepov, kar zmanjšuje tveganje za bolečine in poškodbe.

V kombinaciji z aerobno vadbo se kaže kot ena najučinkovitejših strategij za daljše življenje in boljše splošno zdravje skozi vsa življenjska obdobja.

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