ZPS svari pred oglaševanjem spletnih vplivnežev pod krinko vsebin

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) svari pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana, spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so v zvezi zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

V ZPS so predstavili raziskavo Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, ki je ob sofinanciranju gospodarskega ministrstva pod drobnogled vzela 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so med januarjem 2024 in aprilom 2026 na omrežju Instagram oglaševali prehranske izdelke.

Oznaka pogosto slabo vidna

Med pregledanimi oglasnimi objavami je bilo kot oglas označenih 73 odstotkov objav. "Na prvo žogo se zdi rezultat razmeroma dober, vendar podrobnejši pregled razkrije, da je bila oznaka pogosto slabo vidna oziroma ni bila razvidna še pred ogledom objave," so povzeli v zvezi.

Transparentna oznaka oglasa je po njihovih besedah ključna. Če to, da gre za plačano promocijo, postane jasno šele po branju opisa ali ogledu vsebine, oznaka ne doseže svojega namena, so poudarili. Da gre za oglas, pa je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39 odstotkih objav.

Tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor je v zadnjih letih zajadral v podjetniške vode in kot podjetnik sodeluje z različnimi blagovnimi znamkami. Kot je razvidno iz njegovih objav na družbenih omrežjih, jih Pahor redno označuje z ustreznimi besedami, kot je oglas ali sodelovanje. Foto: Ana Kovač

Pomembno tudi, kdo je naročnik oglasa

Poleg označitve oglasa je po mnenju ZPS pomembno tudi, da je jasno, kdo je njegov naročnik. V raziskavi je bila ta informacija razvidna pri 65 odstotkih analiziranih objav. V približno tretjini primerov je bil profil naročnika oziroma blagovne znamke zgolj označen oziroma "tagan", na primer na fotografiji ali v opisu. V petih odstotkih primerov naročnik oziroma blagovna znamka nista bila označena na noben način.

V pregledanih objavah so bili sicer najpogosteje promovirani beljakovinski izdelki oziroma nadomestki obroka (približno 35 odstotkov vseh oglaševanih izdelkov). Druga največja skupina so bili probiotiki oziroma izdelki, povezani z mikrobioto in zdravjem črevesja (skoraj 30 odstotkov vseh objav).

Precej manj pogosto so se pojavljali vitamini in minerali, adaptogeni oziroma tako imenovana superživila, izdelki za menstrualno ali hormonsko zdravje, športne pijače in drugi športni izdelki, izdelki za hujšanje, maščobne kisline ter izdelki za podporo imunskemu sistemu.

Večina oglasov je v obliki videoposnetka

Večina oglasov je bila objavljena v obliki videa (86 odstotkov), sledili so slikovni oglasi (14 odstotkov).

Pri načinu oglaševanja izrazito prevladuje sklicevanje na osebno izkušnjo, in sicer v 95 odstotkih, so še povzeli v ZPS. "Vplivneži izdelke najpogosteje predstavljajo kot nekaj, kar jim je pomagalo izboljšati počutje, zdravje, prebavo, energijo, telesno pripravljenost ali vsakodnevno rutino. V nekaterih primerih se izkušnja nanaša tudi na njihove otroke ali druge družinske člane," so pojasnili.

Ob tem je 55 odstotkov objav vključevalo tudi neposredne prodajne elemente, najpogosteje promocijsko kodo, povezavo, popust ali poziv k nakupu, 65 odstotkov pa ključnike, ki uporabnikom pomagajo najti vsebine, vezane na določeno temo, hkrati pa povečajo vidnost objave. V pregledanih objavah so se najpogosteje pojavljali ključniki trgovskih znamk in ključniki, povezani z zdravjem, lepoto in dobrim počutjem.

Znaki za oglase so promocijske kode, povezave do trgovin, popusti

Znaki, ki nakazujejo, da gre morda za oglas, so promocijske kode, povezave do trgovin, ponujanje popustov, prisotnost blagovnih znamk ali izdelkov, ponavljajoče se pohvale izdelka, navajanje samo pozitivnih lastnosti ali trditve, da je izdelek izboljšal počutje, spremenil rutino oziroma rešil določeno težavo, so nanizali v ZPS.