Opozorilo direktorja elektrarne: Na ta način hiter zeleni prehod ne bo mogoč

Ob 25-letnici delovanja Inženirske zbornice Slovenije (IZS) so danes na strateškem forumu govorci poudarili pomen te stroke. Med drugim so razpravljali o zelenem prehodu in digitalni preobrazbi ter se strinjali, da je sodelovanje inženirjev v teh procesih ključno.

Strateški forum IZS je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja, ki je v svojem nagovoru poudaril vlogo in pomen inženirjev za razvoj družbe in države. "Naše inženirke in inženirji s svojo vizijo, inovativnimi rešitvami ter predanostjo ustvarjajo okolje in pogoje za delo skupnosti in so prisotni v vseh porah naših življenj," so njegove besede povzeli v zbornici.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v nagovoru izpostavil pomen udeležbe inženirjev pri pripravi zakonodaje in predpisov. "Na ministrstvu za okolje bomo tudi v prihodnje izkoriščali potencial zbornice in si prizadevali za sodelovanje," je napovedal.

"Z dolgotrajnimi postopki hiter zeleni prehod ne bo mogoč"

Na okrogli mizi o zelenem prehodu se je tematika med drugim dotaknila energetike prihodnosti. Direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič je med drugim menil, da se bo morala Slovenija v prihodnjem energetskem miksu nasloniti tudi na jedrsko energijo. Pri tem pa je podčrtal, da s tako dolgotrajnimi postopki umeščanja objektov v prostor, kot jih imamo trenutno v Sloveniji, hiter zeleni prehod ne bo mogoč. "Inženirji se moramo naučiti tudi komunikacije z ljudmi," je dodal.

Vodja razvoja trajnostne mobilnosti pri Petrolu Tadej Smogavec pa je poudaril pomen ustrezne infrastrukture v bivališčih prihodnosti. Ključno vlogo pri tem, ali bodo določene rešitve elektromobilnosti v praksi zaživele ali ne, bo imela na primer ustrezna infrastruktura v večstanovanjskih stavbah, je ponazoril. Polnjenje električnih vozil namreč v prihodnje ne bo več potekalo na bencinskih servisih, kot je to pogosto danes, ampak tam, kjer bodo avtomobili večino časa mirovali, torej doma in na službenih parkiriščih.

Državna sekretarka na okoljskem ministrstvu Metka Gorišek pa je med drugim predstavila načrte na področju nacionalne infrastrukture za toplotno izrabo komunalnih odpadkov za pridobivanje energije in toplote. Kot je spomnila, študije ob celjski toplarni, ki komunalne odpadke že uporablja kot gorivo, kažejo, da je v Sloveniji prostor še za dva ali največ tri take objekte. Za december je napovedala objavo javnega razpisa za podelitev koncesije zainteresiranim izvajalcem v Sloveniji, v začetku prihodnjega leta pa bi lahko podpisali pogodbe.

Andrijanič digitalizacijo vidi kot pot do boljših plač

Inženirski strokovnjaki so s sogovorniki danes govorili tudi o digitalni preobrazbi. Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič opaža, da gospodarstvo prepoznava prednosti digitalizacije, gradbeništvo pri tem ni nobena izjema. "Ogromni potencialni prihranki so le nekaj klikov oz. nekaj orodij stran," je dejal. Minister digitalizacijo vidi tudi kot pot do boljših plač in višjih pokojnin.

Predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev IZS Andrej Pogačnik pa je na okrogli mizi o varnosti med drugim opozoril na nujnost ustrezne protipotresne zaščite in energetske prenove stavb. Kritična vloga inženirjev se je ponovno pokazala ob izbruhu epidemije, ko je v ospredje prišel pomen zagotavljanja prezračevanja, požarne varnosti ter energetske učinkovitosti razsvetljave v javnih stavbah.