Podaljšana omejitev razdelitve dobičkov bank

Banka Slovenije je s podaljšanjem in prilagoditvijo makrobonitetnega ukrepa omejitev razdelitve dobičkov bank in hranilnic podaljšala do konca letošnjega septembra. Glede izplačila dobičkov bodo dopuščali določene izjeme, ukrep omejevanja izplačila variabilnih prejemkov zaposlenim pa so spremenili v priporočilo, so sporočili.

Kot so danes pojasnili v Banki Slovenije, so v delu, ki se nanaša na izplačilo dobičkov v obliki izplačila dividend, odkupa lastnih delnic ali uporabe dobička za druge namene, ukrep ohranili kot zavezujoč, pri čemer po zgledu evropske ureditve dopuščajo določene izjeme, navaja STA.

Tako velja pogoj, da bo kumulativni dobiček banke v prvem četrtletju 2021 pozitiven. Pri tem izplačilo dobičkov ne bo smelo preseči nižjega od naslednjih kriterijev: 15 odstotkov kumulativnega dobička banke na posamični podlagi iz poslovnih let 2019 in 2020 ali 0,2 odstotka količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke na posamični podlagi po stanju konec leta 2020.

Priporočilo za omejevanje izplačila variabilnih prejemkov

V delu, ki se nanaša na omejevanje izplačila variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim, pa so ukrep spremenili v priporočilo. To med drugim pomeni, da jih mora poslovna banka ali hranilnica o nameravanem izplačilu predhodno obvestiti.

"Na ta način sledimo priporočilom Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB), Evropske centralne banke (ECB) in tudi Odbora za finančno stabilnost, upoštevamo pa tudi posebnosti našega bančnega sistema," so pojasnili.

Ukrepi prvič sprejeti aprila lani

Banka je ukrepe sprejela aprila lani zaradi gospodarske in finančne negotovosti ob epidemiji covid-19. Kot so navedli danes, je ta negotovost še vedno prisotna, zato so na ravni ESRB in ECB decembra lani sprejeli priporočila, s katerimi so zaradi ohranjanja negotovosti v večini članic EU podaljšali omejitev delitev dobičkov bank z določenimi izjemami. Podobno priporočilo so konec januarja sprejeli tudi v okviru slovenskega Odbora za finančno stabilnost.

"Namen našega ukrepa v teh razmerah je ohranitev kapitala v bančnem sistemu, s katerim bo ta lažje prenesel posledice krize ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti," so poudarili. Omejitev razdelitve dobičkov bank po njihovih besedah prinaša velike koristi bančnemu sistemu in predvsem realnemu gospodarstvu, še navaja STA.