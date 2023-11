Odpuščeni Sam Altman odhaja na Microsoft

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedavno odpuščenega glavnega izvršnega direktorja podjetja OpenAI Sama Altmana in nekatere člane njegove ekipe bo zaposlil Microsoft, je danes sporočil glavni izvršni direktor ameriškega tehnološkega velikana Satya Nadella. Upravni odbor OpenAI medtem vztraja pri svojih razlogih za odpustitev Altmana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sam Altman velja za enega izmed osrednjih igralcev pri razvoju umetne inteligence, potem ko je OpenAI lani proizvedlo slavnega klepetalnega robota umetne inteligence ChatGPT.

Upravni odbor OpenAI je v petek presenetljivo sporočil, da je odpustil Altmana. V izjavi je odbor zapisal, da je Altmanov odhod sledil procesu premišljenega pregleda, ki je pokazal, da ni bil dosledno iskren v komunikaciji z upravnim odborom.

Potem ko je upravni odbor odpustil Altmana, je OpenAI v znamenje podpore zapustilo več zaposlenih, med njimi tudi soustanovitelj podjetja Greg Brockman.

Microsoft in drugi vlagatelji v OpenAi so upravni odbor pozvali, naj razveljavi svojo odločitev, vendar ta kljub pritiskom vztraja. Upravni odbor je sinoči v poročilu zaposlenim odločitev označil za edino pot za napredek misije OpenAI, poročanje New York Timesa povzema AFP.

"Preprosto povedano, Samovo vedenje in pomanjkanje preglednosti v njegovih odnosih z upravnim odborom sta spodkopala zmožnost odbora, da učinkovito nadzoruje podjetje," je zapisal upravni odbor.

Pridružili se bodo ameriškemu tehnološkemu velikanu

Kmalu po objavi sporočila upravnega odbora je prvi mož Microsofta Satya Nadella prek družbenega omrežja X sporočil, da se bodo Altman, Brockam in nekateri njuni kolegi pridružili ameriškemu tehnološkemu velikanu, kjer bodo vodili novo skupino za razvoj umetne inteligence.

"Misija se nadaljuje," je Altman zapisal na družbenem omrežju X.

Soustanovitelj platforme za predvajanje videovsebin v živo Twitch Emmett Shear je medtem sporočil, da je postal novi direktor podjetja OpenAI, poroča AFP. "Danes sem prejel klic in povabilo, naj razmislim o enkratni življenjski priložnosti: da postanem začasni glavni izvršni direktor OpenAI," je na družbenem omrežju X zapisal Shear in potrdil, da je ponudbo po nekajurnem razmisleku sprejel.

Shear je ob tem zanikal navedbe, da je bil Altman odpuščen zaradi skrbi glede varnost. "Preden sem sprejel službo, sem preveril razloge za spremembo. Upravni odbor ni odstranil Sama zaradi kakršnihkoli posebnih nesoglasij glede varnosti, njihovo razmišljanje je bilo popolnoma drugačno od tega," je zapisal.

Še preden je Shear uradno naznanil, da prevzema vodenje OpenAI, je njegovo imenovanje potrdil Nadella. Na družbenem omrežju X je zapisal, da se pri Microsoftu veselijo dela s Seharom in novim vodstom OpenAI.

Zaposleni pri OpenAI grozijo z odpovedmi

Več sto zaposlenih pri OpenAI je danes v pismu upravnemu odboru zagrozilo, da bodo zapustili podjetje, če ne bo odstopil celoten upravni odbor. "Vaša dejanja so pokazala, da niste sposobni nadzorovati OpenAI," je zapisano v pismu, ki ga povzema več ameriških medijev.

Pod pismo se je podpisalo od 500 od 770 zaposlenih pri OpenAI. Na seznamu podpisnikov sta tudi glavni znanstvenik podjetja in eden od članov štiričlanskega odbora, ki je glasoval za odstavitev Altmana Ilya Sutskever ter Mira Murati, ki je bila po odstavitvi Altmana za kratek čas imenovana za glavno izvršno direktorico OpenAI.

"Microsoft nam je zagotovil, da obstajajo delovna mesta za vse zaposlene OpenAI v tej novi podružnici, če se odločimo, da se pridružimo," so poudarili v pismu.

Začetek projekta ChatGPT je sprožil tekmo na področju umetne inteligence med tehnološkimi velikani, kot so Amazon, Google, Microsoft in Meta.

Microsoft je v OpenAI vložil več milijard dolarjev in tehnologijo tega podjetja vključil v svoje ponudbe, vključno z iskalnikom Bing. Google je hitro začel delati na svoji ponudbi umetne inteligence, vključno s klepetalnim robotom Bard.

Altman je o umetni inteligenci pričal pred ameriškim kongresom in o tej tehnologiji govoril z voditelji držav, ki jih skrbi varnost nove tehnologije in morebitne zlorabe.