Odprtje prestižnega resorta s pogledom na Piranski zaliv #foto #video

Po dveh letih gradnje so sinoči v Savudriji na Hrvaškem slavnostno odprli prestižen turistični kompleks. Ta se med drugim ponaša z najdaljšim neskončnim bazenom na strehi hotela v Evropi in ponuja nov koncept hotelirskega turizma.

Na najbolj severnem delu hrvaške obale, od koder se odpira pogled na Piranski zaliv, so odprli razkošen turistični kompleks. Poimenovali so ga Petram Resort & Residences, srbska investitorja MK Group in Aleksandar Group pa sta vanj vložila več kot sto milijonov evrov.

Gre za letošnjo največjo turistično investicijo na Hrvaškem. Premožnejšim gostom, le streljaj od Savudrije, ponuja petzvezdično doživetje v 197 apartmajih v osrednjem hotelu in 55 samostojnih vilah. Na najvišjem delu resorta so največje vile z razgledom na morje in sončni zahod, ki ju gostje lahko občudujejo kar iz lastnega neskončnega bazena na terasi objekta. Foto: Ana Kovač

Počitniško enoto lahko kupite ali jo koristite kot hotelski gost

Posebnost hotelsko-rezidenčnega kompleksa je, da ne gre za klasičen koncept hotela, saj lahko kupci posamezne enote kupijo kot lastniško nepremičnino in jo uporabljajo le za svoje potrebe, ali pa jo po želji prepustijo v upravljanje resortu. Lastnikom in gostom so vedno na voljo 24-urna recepcija, dva bazena, wellness, fitnes, hotelska plaža z barom, otroško igrišče, športna infrastruktura, storitve varovanja, vzdrževanja, čiščenja ... V neposredni bližini se nahaja tudi igrišče za golf z 18 luknjami.

Po zatrjevanju investitorjev so do zdaj prodali 60 odstotkov vseh kapacitet, del jih bodo obdržali v svoji lasti in jih tudi upravljali. To je prvi tovrsten resort na Hrvaškem in v regiji.

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Stometrski bazen na strehi hotela

Največja atrakcija resorta je zagotovo t. i. neskončni bazen na strehi aparthotela. Ta je dolg 105 metrov in je največji v Evropi ter drugi na svetu. Daljšega imajo le v singapurskem Marina Bayu. Zdi se, kot da lebdi v zraku, kopalci pa imajo občutek plavanja v neskončnost. Prav tako jim ponuja izjemen pogled na Piranski zaliv in Julijske Alpe. Na vrtu hotela je še en bazen.

V sklopu resorta so tudi tri restavracije. Ali bo eno izmed njih vodila Slovenka Ana Roš, ki velja za eno najbolj prepoznavnih kuharskih mojstric na svetu in katere ime se je ob začetku gradnje pojavljalo v medijih, investitorji še ne razkrivajo.

Tako neskončni bazen kot restavracije bodo na voljo tudi zunanjim gostom za dnevni obisk.

V največjih vilah so gostom oziroma lastnikom na voljo širi spalnice, soba za goste, pet kopalnic, odprt dnevni prostor s pogledom na morje, soba za druženje, dvigalo, vrt in garaža za dve vozili, na strehi objekta pa še neskončni bazen, terasa in letna kuhinja. Za visoke standarde gradnje z vrhunskimi materiali in dizajnerskim interierjem je treba ob nakupu odšteti najmanj pet tisoč evrov za kvadratni meter.

V sklopu resorta stoji 55 prestižno opremljenih vil v štirih različnih velikostih. Notranjost odlikuje vrhunski dizajn italijanskih in švedskih blagovnih znamk. Investitorji so se v opremljenosti zgledovali po najbolj uglednih svetovnih hotelskih verigah in upoštevali najnovejše standarde trajnostne gradnje. Foto: Ana Kovač Resort se razprostira na 85 tisoč kvadratnih metrih in so ga zgradili v dveh letih. Podjetje MK Group je tako z novo investicijo še močneje prisotno v istrskem turizmu, tako na hrvaški kot tudi slovenski strani Piranskega zaliva. Le kilometer stran namreč že stoji njihov hotel Kempinski Adriatic, v Portorožu pa hotel Kempinski Palace.