Odlična napoved za slovenske delavce

Pravkar končano leto je bilo rekordno po kar nekaj podatkih. Gospodarska rast je bila nad štirimi odstotki, dosegli smo rekordno zaposlenost (v tretjem četrtletju je bilo zaposlenih 1.022.000 ljudi), državni proračun je imel ob koncu novembra skoraj 730 milijonov evrov presežka, brezposelnost je v primerjavi z letom 2017 padla za 11,5 odstotka, rekordna pa je bila tudi letina poznega sadja in grozdja.

Letošnje leto bo še naprej v znamenju rasti, vendar ta ne bo več tako visoka. Vseeno pa bo po napovedih agencije ManpowerGroup v prvi četrtini letošnjega leta v Sloveniji veliko povpraševanje po zaposlovanju, številke pa so najvišje v osmih letih.

Slovenija v samem vrhu

V gradbeništvu naj bi iskali največ kadra. Foto: Bojan Puhek Raziskava napoveduje 19-odstotno neto zaposlovanje, kar Slovenijo uvršča v svetovni vrh, v skupini 26 držav iz Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike pa je na samem vrhu.

Podlaga za raziskavo je več kot 60 tisoč intervjujev z delodajalci iz 44 držav. V Sloveniji je 622 delodajalcev napovedalo največ zaposlovanja v gradbeništvu in proizvodnji.

Na drugi strani pa se Slovenija spoprijema s pomanjkanjem kadrov tako rekoč v vseh panogah, meni Nebojša Biškup, regionalni vodja ManpowerGroup Slovenija. "Zaradi gospodarske rasti podjetja vse bolj vlagajo v svoje človeške vire in večina delodajalcev poroča o naraščajoči potrebi po dobrih kadrih. Prav zato se bomo morali v prihodnosti osredotočiti na iskanje učinkovitih rešitev izzivov ob pomanjkanju kadrov," meni Biškup.

V gradbeništvu 23 tisoč tujih delavcev

Prav v gradbeništvu, kjer so delodajalci glede zaposlovanja najbolj optimistični, je primanjkljaj domače delovne sile največji. Po podatkih Statističnega urada je bilo lani oktobra v gradbeništvu zaposlenih nekaj več kot 23 tisoč tujcev.

Podjetja so v raziskavi razvrstili v deset panog, v sedmih pa delodajalci napovedujejo nova zaposlovanja. Ob gradbeništvu so najbolj vroče panoge trgovina na drobno in debelo in transport, logistika in komunikacije.

Lani je bilo na zavodu za zaposlovanje v povprečju mesečno registriranih 78.474 brezposelnih, kar je 11,5 odstotka manj kot v letu 2017. Foto: Matej Leskovšek

Povpraševanje večje od ponudbe

Da povpraševanja presega ponudbo na trgu, menijo tudi v Adeccu, kjer letošnje leto izpostavljajo kot priložnost za zamenjavo službe tistih, ki iščejo karierne možnosti.

"Zaradi ugodnih gospodarskih razmer se je v številnih panogah zgodil preobrat, ki je pripeljal do tega, da je povpraševanje po kadrih večje, kot je kandidatov na trgu. To se ne omejuje zgolj na deficitarne poklice, kot smo izpostavljali v preteklosti, ampak postaja splošno dejstvo, s katerim se spoprijema večina podjetij, ki deluje na slovenskem trgu," pravi Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenije.

Smo blizu naravne stopnje brezposelnosti

Nekoliko manj kot pri ManpowerGropu glede zaposlovanja so optimistični pri Adeccu. Napovedujejo, da se bo zaposlovanje še naprej nadaljevalo, vendar bo v nekaterih segmentih nekoliko manj intenzivno.

Med najbolj iskanimi delavci bodo tisti z višjo izobrazbo. "Ker smo blizu naravne stopnje brezposelnosti, se bo boj za najboljše kandidate nadaljeval. Pozitivne gospodarske napovedi se nadaljujejo, pridružujejo pa se jim demografska gibanja in tehnološki napredek, kar spodbuja pričakovanja o nadaljevanju trendov na trgu dela," menijo v Adeccu.

Najbolj iskani kadri so ...

Po mnenju Adecca bodo v letu 2019 najbolj iskani kadri z višjo izobrazbo, kot so IT-strokovnjaki, predvsem Java programerji, strokovnjaki za prodajo in finance, strojni tehniki in na splošno vsi tehnični profili, naravoslovni in farmacevtski strokovnjaki. Na poklicni ravni podjetja potrebujejo večje število natakarjev in kuharjev, CNC operaterjev, ključavničarjev in varilcev, skladiščnikov, viličaristov in proizvodnih delavcev.

Kdo od Slovencev bo zaposloval?

Se raziskava Manpower preslikava tudi v realnosti med slovenskimi delodajalci? V Bijolu, kjer se ukvarjajo s prodajo, montažo in servisom različnih strojev za transport in gradbeništvo in so imeli lani 13,7 milijona prometa, letos ne načrtujejo zaposlitev. V podjetju iz Vuzenice je zaposlenih 50 ljudi, pri iskanju kadrov pa imajo težave. "Ključavničarje zaposlujemo največ iz Bosne in Hercegovine, nekaj iz Srbije," pravijo v Bijolu.

Velikega zaposlovanja ne načrtujejo pri logistu Europacifiku, kjer sicer že dalj časa iščejo kader za poslovalnico na Brniku. Letos bodo izkoristili rezerve, ki so si jih izborili z dodatnimi zaposlitvami v lanskem letu, pojasnjuje direktor Rok Kobal, ki vodi podjetje s 43 zaposlenimi.

Pri slovenskemu podjetju s pekovskimi izdelki Pekarni Pečjak, kjer je zaposlenih 377 ljudi, letos načrtujejo le menjave kadra zaradi upokojitev in nadomeščanj porodniških dopustov, pa tudi zaradi lanskega večjega zaposlovanja.

"Načelno zaposlimo nekaj deset ljudi na leto, lani smo tako zaposlili 58 ljudi, predlani 40. Običajno sklenemo pogodbo o zaposlitvi za določen čas šestih mesecev, po tem obdobju, če ne obstajajo razlogi proti, pa sklenemo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas," razlaga direktor Silvester Pečjak.