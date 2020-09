Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S polaganjem temeljnega kamna se je začela širitev nakupovalnega centra Supernova in gradnja parkirne hiše ob tem nakupovalnem središču, ki so ga na ljubljanskem Rudniku odprli leta 2008.

Pri polaganju temeljnega kamna so sodelovali gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ljubljanski župan Zoran Janković, ustanovitelj skupine Supernova Frank Philip Albert, ustanovitelj skupine MTK Tilmar Hansen in generalni direktor trgovskega centra E.Leclerc Ljubljana Jean-Francois Higonet. Foto: STA

Nakupovalno središče, ki zdaj obsega 30 tisoč kvadratnih metrov oddajnih površin, bo po širitvi imelo še dodatnih 20 tisoč kvadratnih metrov oddajnih površin. Število trgovin se bo s 70 povzpelo na 130, ob teh pa bo Supernova na Rudniku dobila še sedem kinodvoran in tako imenovani food court - prostor z različnimi ponudniki hrane in skupnim prostorom za sedenje in uživanje hrane.

Foto: STA

Na zdajšnjem odprtem parkirišču med Supernovo in trgovino E.Leclerc bo zrasla skupna garažna hiša v več etažah, ki bo imela 1800 parkirnih prostorov. Njena posebnost bo "zelena" fasada, ki bo prekrita z navpičnimi vrtovi oziroma zasajenim zelenjem.

Na parkirišču med Supernovo in E.Leclercom ... Foto: Matej Povše

... bo zrasla garažna hiša z "zeleno" fasado. Foto: Supernova

Širitev nakupovalnega središča Supernova in gradnja garažne hiše naj bi bili končani spomladi 2022.