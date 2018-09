Obeta se nov krog prodaje Tobačne mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stečajni upravitelj družbe Imos-G Grega Erman je pogodbo o prodaji kompleksa Tobačna mesto sprva sklenil z avstrijsko družbo EWO - Bauträger, ki je ponudila 25 milijonov evrov, a je ta po uveljavljanju predkupne pravice prenehala veljati, nato pa je pogodbo sklenil s predkupnim upravičencem, po nedavnem pisanju medijev je to družba Tobačna Center.

Prodajo preprečil upnik KPL

Prodaji tako avstrijski družbi kot predkupnemu upravičencu pa je nasprotoval upnik KPL, ki se je sicer neuspešno potegoval za nakup tega stanovanjsko-poslovnega kompleksa.

KPL je še pred sklenitvijo prodajne pogodbe z Avstrijci na sodišče vložil opozorilo in predlog sodišču, da stečajnemu upravitelju ne izda soglasja h kupoprodajni pogodbi. V opozorilu je med drugim navajal, da ponudba EWO - Bauträger ni pravilna in ni v skladu z vabilom upravitelja, zato ne more biti upoštevana.

Ali je predkupni upravičenec kot fizična oseba zmožen poravnati kupnino

Potem ko je po uveljavitvi predkupne pravice pogodba z avstrijsko družbo prenehala veljati in je upravitelj pogodbo sklenil s predkupnim upravičencem, pa je KPL na sodišče znova vložil opozorilo in predlog sodišču, da ne izda soglasja h kupoprodajni pogodbi s predkupnim upravičencem.

KPL je v opozorilu sodišču navedel, da je stečajni upravitelj dobil vrnjeno podpisano pogodbo s strani enega od predkupnih upravičencev, ki je tudi plačal aro. A se poraja vprašanje, ali je predkupni upravičenec kot fizična oseba zmožen poravnati kupnino in vprašanje izvora sredstev. Dejanski kupec naj bi bila družba, ki v postopku ni bila izbrana. Če je pogodba podpisana z domnevno najboljšim ponudnikom, je nezakonita tudi pogodba, podpisana s predkupnim upravičencem, saj mora biti pogodba sklenjena pod enakimi pogoji, piše v sklepu sodišča o zavrnitvi soglasja za prodajo, danes objavljenem na spletni strani Ajpesa.

Sodišče se je tako rekoč strinjalo s KPL, da ponudba EWO - Bauträger ni bila v celoti v skladu z vabilom. KPL je med drugim namreč opozoril na nepravilnosti v zvezi z bančno garancijo. Erman je sodišču pojasnil, da je izbrani ponudnik svoji ponudbi res priložil bančno garancijo v tujem jeziku brez žiga in da ponudbi ni bil predložen overjen prevod izpisa iz uradnega registra, a jo je nato na njegov poziv dopolnil z originalno garancijo v slovenskem jeziku.

Foto: Arhiv Siol Sodišče se sicer strinja, da gre glede garancije in overjenega prevoda za neskladnosti, ki so bolj formalne kot vsebinske narave, vendar je upravitelj sam objavil vabilo, ki vsebuje tudi navedene pogoje in posledice neupoštevanja teh pogojev.

"Če je upravitelj v vabilu sam določil pogoje in izrecno navedel, da se v postopku javnega zbiranja ponudb upoštevajo samo ponudbe, ki so v skladu s tem vabilom, ni mogoče upoštevati ponudbe, ki ni v celoti skladna z vabilom. Drugačna odločitev sodišča bi pomenila poseganje sodišča v pristojnost upravitelja in arbitrarno odločanje sodišča v postopku prodaje," je zapisalo v sklepu.

Predkupni upravičenec, s katerim je upravitelj podpisal pogodbo, ima po pojasnilih sodišča kot solastnik zakonito predkupno pravico, vendar se je po sklepu o prodaji prodajalo skupno 49 parcel, predkupni upravičenec pa je solastnik samo na dveh parcelah, za te ima tudi zakonito predkupno pravico, še piše v sklepu sodišča, na katerega so v 15 dneh možne pritožbe.