Novi val dosegel vse panoge industrije

Le tisti napredni podjetniki, ki prisegajo na trdo delo in sodelovanje, lahko ostanejo in postanejo konkurenčni. Vsak po svoje se bori za potrošnikovo pozornost. Kako izstopiti iz povprečja in si odrezati dovolj velik kos pogače?

Za nekatera podjetja se zdi, da se komaj obdržijo na površju in da se zaradi izzivov skoraj opotekajo od enega dne do drugega, medtem ko uspešnejša podjetja kar pokajo od učinkovitosti, vizionarskih idej in inovativnih rešitev. Večinoma ne gre za naključja, saj se učinkovita podjetja zanašajo na odlično organizacijo, načrtovanje in popoln nadzor nad vsemi delovnimi procesi. Tako zmanjšajo morebitne motnje, ki bi lahko onemogočile zmožnost podjetja za rast in razvoj, na minimum.

Kaj potrebujejo napredni podjetniki?

Digitalna revolucija spreminja že prav vse elemente v vseh panogah industrije. Novi val sodobne tehnologije, ki je zavladal celotni finančni panogi, je preoblikoval vse bančne postopke in se dotaknil tudi podjetij, ki ne delujejo v finančni panogi.

V središču vsega je avtomatizacija procesov z enim samim ciljem – poenostaviti poslovanje podjetij, jim omogočiti prožnost in jih približati potrošnikom.

Če podjetje še vedno posluje na tradicionalen "papirnat" način, zapravlja svoj poslovni kapital. Z digitalnim bančništvom podjetje lahko stroškovno učinkovito vodi svoje dohodke in izdatke, vse to s svojega računalnika.

Banka, ki pride na dom

Uspešni podjetnik ne gleda na uro ne pozna časovnih omejitev in se ne zmeni za toge bančne urnike. Če je treba urediti račune ob štirih zjutraj, bo preprosto odprl računalnik in začel delati. Njegove poslovne finance so pod popolnim nadzorom, saj si je stvari uredil tako, da je banka prišla k njemu na dom oziroma v pisarno.

Njegova banka ima popoln posluh za njegov način poslovanja in se mu prilagodi tudi, če potrebuje avtomatsko odobreni limit na računu, ki ga lahko dobi brez dodatnih stroškov in dodatne dokumentacije.

Omogoča mu stalen dostop do osebnega bančnika ter storitve finančnih svetovalcev, ki ponujajo brezplačna finančno-ekonomska in poslovna svetovanja za različne projekte, svetovanja za uspešno pridobivanje sredstev EU ter interaktivna orodja za pripravo poslovnih načrtov in projektov.

Vse to je banka Nova KBM vključila v nov poslovni paket Smart Business, ki se lahko pohvali z najvišjo kakovostjo vsakdanjega poslovanja za manjše samostojne podjetnike in podjetja.

Osnovne storitve obogatili z dodatnimi

Da bo delo podjetnikov učinkovito, preprosto in pregledno, je Nova KBM v paket Smart Business po enotni, konkurenčni ceni vključila osnovne bančne storitve:

vodenje računa, mesečna uporaba spletne banke in izdaja varnostnega elementa, izdaja debetne kartice ter SMS-obveščanje za izbrano debetno kartico.

Poslovni paket se od preostalih poslovnih bančnih paketov razlikuje po tem, da ima na voljo tudi avtomatsko odobreni limit na računu, ki so ga podjetniki deležni brez dodatnih stroškov in dodatne dokumentacije. Z limitom tako lažje poravnavajo tekoče mesečne stroške ali morebitne večje nepričakovane izdatke, kot so davki ipd.

Dobrodošel bo tudi v primeru manjšega mesečnega poslovanja, kar je še posebej pogosto pri t. i. sezonskih poslih, ali kot predplačilo za nakup določenih materialov.

Osebni odnos pri poslovanju

V Novi KBM se zavedajo, da je osebni odnos pri poslovanju z banko pomemben. Vsem imetnikom paketa Smart Business je tako na voljo tudi skrbnik poslovnega računa, ki je pomembna vez med komitentom in banko. Strankam pomaga iz široke palete bančnih produktov izbrati tiste, ki so zanje najprimernejši, svetuje pri njihovem finančnem načrtovanju in ponuja pomoč pri reševanju morebitnih finančnih izzivov.

Paket je mogoče skleniti v vseh večjih mestih po Sloveniji, z novim letom pa bo to mogoče urediti v katerikoli poslovalnici Nove KBM.