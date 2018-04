Nova KBM zmanjšuje število zaposlenih

Nova KBM, ki je od leta 2016 v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD, po pripojitvi Poštne banke Slovenije in KBS banke izvaja optimizacijo procesov, poslovne mreže in notranjega ustroja. Kot so danes potrdili za STA, so nedavno zaposlenim predstavili tudi ponudbo za predčasno upokojitev ali sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

V Novi KBM so ob tem pojasnili, da vse spremembe uvajajo z namenom izboljšanja storitev za stranke in okrepitve svoje tržne pozicije. Kot so dodali, ta proces poteka v skladu s poslovno in kadrovsko strategijo, ki jo je sprejela uprava banke ter v okviru dialoga s sindikatom in zaposlenimi.

"Ponudba za predčasno upokojitev in sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki je bila nedavno predstavljena zaposlenim, je mehka metoda zniževanja števila zaposlenih, ki jo banka sicer izvaja že pet let," so še pojasnili.

V drugi največji slovenski banki glede načrtov za zmanjšanje števila zaposlenih natančne številke ne razkrivajo, je pa po njihovih zagotovilih nižje od tistega, o katerem poročajo nekateri mediji.

Odpuščanja zaradi nezadovoljstva ameriških lastnikov z izkupičkom

Današnji Dnevnik namreč piše, da naj bi ameriški lastniki terjali skoraj prepolovitev števila zaposlenih. Po pisanju časnika, ki se sklicuje na dobro obveščene vire, naj bi uprava banke, ki jo vodi John Denhof, prejela navodilo nadzornega sveta o letošnjem zmanjšanju števila zaposlenih za 200, v naslednjih dveh letih pa še za 400.

Po pisanju Dnevnika so številni zaposleni v preteklih tednih prejeli vabilo poslovodstva, da se oglasijo v kadrovskem oddelku in preverijo ponudbo za predčasno sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Banka, ki je imela konec lanskega leta 1419 zaposlenih, mora, dodaja časnik, število zaposlenih zmanjšati predvsem zaradi nezadovoljstva ameriških lastnikov z dosedanjim izkupičkom. Ti namreč od uprave pričakujejo strmejšo rast dobička, tržnega deleža in števila komitentov.

Tehnične težave zaradi siromašenja informacijskega oddelka

Banka je imela prejšnji teden tehnične težave, zaradi katerih so številni komitenti opozarjali na napačno stanje na njihovih transakcijskih računih. Kot je poročal Večer, je računalniški hrošč povzročil večkratno bremenitev trajnikov, na transakcijski računih pa so se pojavila tudi plačila storitev, na katere komitenti sploh niso naročeni.

Banka se je medtem vsem opravičila za nevšečnosti, Dnevnik pa piše, da poznavalcev razmer težave ne presenečajo, saj naj bi banka dodobra osiromašila informacijski oddelek. Med drugim naj bi odstopili od uvedbe novega bančnega informacijskega sistema, ki so ga zaupali podjetju Asseco.

V Novi KBM zatrjujejo, da projekt vseeno aktivno nadaljujejo, prav tako pa, da prenehanje sodelovanja z Assecom ne vpliva na vsakodnevno bančno poslovanje, saj je to podprto z obstoječim IT-sistemom.

Banka s sedežem v Mariboru je leto 2017 sklenila z 48,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 39 odstotkov več kot v letu 2016. Na ravni skupine se je ta povečal za 58 odstotkov na 48,3 milijona evrov.