Nova KBM lani s 45,8 milijona evrov dobička

Kot so sporočili iz Nove KBM, je doseženi donos na kapital ob koncu leta 2017 na ravni banke znašal 6,84 odstotka, na ravni skupine pa 7,05 odstotka. Količnik kapitalske ustreznosti ostaja visok - za banko 19,76 odstotka, za skupino pa 20,17 odstotka. Lani se je povečala tudi bilančna vsota, ki na ravni skupine znaša 4,93 milijarde evrov. Tržni delež bilančne vsote se je po zadnjih razpoložljivih podatkih lani ohranil pri 13 odstotkih.

Banka je realizirala 78,6 milijona evrov čistih obresti, potem ko so te v letu 2016 znašale 90,7 milijona evrov. Znižali so se tudi prihodki iz obresti, ki so dosegli 88,7 milijona evrov, in sicer zaradi nižjih obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, izhaja iz revidiranega poročila.

Potem ko je banka lani oblikovala za 14,5 milijona evrov oslabitev in rezervacij, jih je letos sprostila za 12,7 milijona evrov.

Stanje neto kreditov Nove KBM je bilo konec leta 2017 pri 2,4 milijarde evrov in se glede na konec leta 2016 povečalo za slabih 311 milijonov evrov. Krediti nebančnemu sektorju so se povečali za 19,2 odstotka, predvsem dolgoročni krediti. K porastu je najbolj prispeval nakup družbe Summit Leasing Slovenija septembra lani.

Vloge nebančnega sektorja so se povečale za 1,7 odstotka, na 3,6 milijarde evrov. Povečale so se vloge gospodinjstev, nefinančnih družb in neprofitnih izvajalcev,medtem ko so se vse preostale vloge zmanjšale. Vloge in krediti bank in Evropske centralne banke so konec leta 2017 znašali slabih 431 milijonov evrov in bili v primerjavi z letom prej višji za 15,1 odstotka.

V Novi KBM, ki je v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD, so v sporočilu za javnost spomnili, da so lani oblikovali nov strateški načrt za obdobje 2017-2020, v katerem se osredotočajo na odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativno učinkovitost ter organizacijsko kulturo in razvoj zaposlenih. Lani je banka preoblikovala tudi produktni portfelj.

Opravljene so bile tudi spremembe v organizacijski strukturi banke in mreži poslovalnic. Banka je združila poslovanje nekaterih poslovalnic, hkrati pa nadaljevala uvajanje posebnih bančnih okenc v več enotah Pošte Slovenije in preučevala možnosti za odpiranje novih poslovalnic. Nova KBM je imela konec leta 2017 60 poslovalnic, storitve pa je v sodelovanju s strateškim partnerjem Pošto Slovenije ponujala tudi na skoraj 500 poštah po Sloveniji.

Nova KBM je po besedah prvega nadzornika banke Andreja Fatura lani uspešno izpolnjevala strateški razvojni načrt, ki ga podpirajo tudi lastniki banke. Foto: Bor Slana

Kot je ob objavi poslovnih rezultatov dejal prvi nadzornik banke Andrej Fatur, je Nova KBM lani uspešno izpolnjevala strateški razvojni načrt, ki ga podpirajo tudi lastniki banke. "Da je banka na dobri poti k uresničevanju vizije, potrjuje ponovno dobičkonosno poslovanje in krepitev njene aktivne vloge na slovenskem bančnem trgu," je dodal. Predsednik uprave John Denhof je poudaril, da bo odličnost poslovanja tudi v prihodnje ključna usmeritev banke pri izpolnjevanju strategije.