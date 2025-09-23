Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
23. 9. 2025,
6.17

Osveženo pred

46 minut

bencinska črpalka dizel bencin

Torek, 23. 9. 2025, 6.17

46 minut

Naftni derivati dražji

Avtorji:
R. K., STA

Bencinska črpalka | Foto STA

Foto: STA

Regulirane cene naftnih derivatov so se ob nespremenjenih trošarinah opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 0,6 centa na 1,465 evra, dizelsko gorivo pa za 0,4 centa na 1,491 evra za liter. Kurilno olje je z 1,091 evra za liter dražje za 0,6 centa. Cene bodo veljale do vključno 6. oktobra.

Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

