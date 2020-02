Nov udarec za Boeing - v rezervoarjih 737 max potencialno nevarni tujki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški proizvajalec letal Boeing, ki mu že skoraj leto dni prizemljena letala 737 max povzročajo veliko škodo, je doživel nov udarec. Med opravljanjem vzdrževalnih del pri teh letalih so bili namreč v več rezervoarjih najdeni potencialno nevarni tujki, piše STA.

Boeing je moral zaradi odkritja uvesti obsežno notranjo preiskavo in sprožiti takojšnje ukrepe za odpravo težav, so sporočili iz podjetja. Zaradi zapleta je ustavil dobavo letal in začasno tudi proizvodnjo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za kakšne tujke gre, ni jasno, ameriški Bloomberg News pa navaja, da bi lahko v rezervoarjih našli orodje ali krpe, ki bi jih lahko pozabili delavci, piše STA.

Pregledati je treba 400 letal, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški proizvajalec letal je zgrešil že več rokov, v katerih bi morala letala 737 max znova poleteti v nebo, ne glede na zadnji zaplet pa pričakuje, da bodo znova v zraku sredi letošnjega leta. Zeleno luč bodo sicer morali prižgati regulatorji, medtem poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V dveh nesrečah umrlo 300 ljudi

Oktobra 2018 je najprej strmoglavil 737 max indonezijske letalske družbe Lion Air, marca lani pa je sledilo še strmoglavljenje istega tipa letala letalske družbe Ethiopian Airlines. Nesreči sta terjali več kot 300 smrtnih žrtev, preživel ju ni nihče, piše STA.

Letala 737 max so po drugi nesreči prizemljili po vsem svetu.

Boeing je v povezavi s temi letali priznal napako v programski opremi. V javnost pa so prišle številne informacije o problematičnosti programa MCAS. Ta naj bi nos letala nepričakovano obrnil navzdol, prav to pa naj bi bil vzrok za nesreči, še piše STA.