Nov šok za Adrio Airways: piloti in stevardese bi stavkali

Pred Adrio Airways so turbulentni tedni. Če nemško vodstvo v pogajanjih s sindikati ne bo popustilo ter za pilote in kabinsko osebje zagotovilo boljših delovnih pogojev, bodo ti stavkali.

Sindikat prometnih pilotov Slovenije bi lahko že v kratkem napovedal stavko pilotov, zaposlenih v slovenskem letalskem prevozniku Adria Airways.

"Če v naslednjih dneh ne bomo dosegli bistvenega napredka pri pogajanju o novi kolektivni pogodbi, s katero bi si zagotovili boljše delovne pogoje, bomo posegli po ukrepih, ki nam jih omogoča zakonodaja," je za Siol.net napovedal sindikalist Marko Kastelic.

Moti jih ne le zastoj pri pogajanju o sklenitvi nove, ampak tudi neprestane kršitve dosedanje kolektivne pogodbe. Ta se sicer izteče konec septembra, dogovor pa bi morali skleniti najpozneje do konca tega meseca.

O napovedi stavke vse glasneje razmišljajo tudi v sindikatu združenja kabinskega osebja posadk letal Slovenije, kjer zastopajo pravice stevardes Adrie Airways. A za zdaj po naših informacijah pri svojih članih še preverjajo, ali bi bili ti pripravljeni stavkati.

Če sindikati v pogajanjih z vodstvom Adrie Airways ne bodo dosegli bistvenega napredka, bodo napovedali stavko. Na fotografiji glavni izvršni direktor Holger Kowarsch. Foto: STA Če bi se v resnici zgodila stavka večine operativnega osebja Adrie Airways, bi to lahko ohromilo delovanje družbe, ki se je še do nedavnega borila z množičnimi odpovedmi in zamudami poletov. Glede na to, da je letošnje finančno poslovanje še slabše kot lani, pa bi to dodatno ogrozilo njeno usodo.

Za komentar dogajanja smo se obrnili na pristojne v Adrii Airways, ki jo vodi glavni izvršni direktor Holger Kowarsch. Njihova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Letalske posadke vse pogosteje zdoma

Glavna zahteva sindikatov je izboljšanje delovnih pogojev. V zadnjem obdobju se je na primer po besedah sindikalista Kastelica drastično podaljšal čas, ki ga piloti in drugo kabinsko osebje preživijo v tujini in v katerem morajo biti na voljo za letenje.

V preteklosti so večinoma leteli z ljubljanskega letališča in na naslednji polet počakali doma. Zdaj je drugače. Zaradi pomanjkanja pilotov morajo vse pogosteje prespati v hotelih ob tujih letališčih, na primer v Skopju. Zardi tega trpi njihovo družinsko življenje, v neformalnih razgovorih opozarjajo piloti.

Foto: Klemen Korenjak Težave se pojavljajo tudi zaradi drugačnega poslovnega modela, ki ga v Adrii Airways uvaja nemški sklad 4K Invest. Ta je začel dajati prednost donosnemu letenju za tuje letalske družbe oziroma tako imenovani oddaji letala s posadko (ACMI). Vse več namreč letijo za družbe, kot so Lufthansa, Swiss Airlines in Austrian Airlines.

Poznavalci razmer medtem poudarjajo, da je z dosedanjim načinom letenja, po katerem imajo piloti in kabinsko osebje Adrie Airways po petih dneh dela tri ali štiri dni počitka, praktično nemogoče izvajati ACMI-operacije, saj je potrebna pogostejša menjava posadk.

Tadej Notersberg iz sektorja operative je nedavno sicer poudaril, da je Adria Airways v zadnjem letu zaposlila več kot 50 pilotov in več kot 70 članov kabinskega osebja.

Kljub temu bi bili zaposleni v Adrii Airways, če bodo Nemci v skladu z napovedmi širili obseg letenja za tuje družbe, še pogosteje zdoma. "Pod obstoječimi pogoji ne bomo več delali," jim odgovarja Kastelic.

Zahtevajo redna izplačila

Sindikati zahtevajo tudi prenehanje kršenja določil kolektivne pogodbe pri izplačevanju plače in drugih prejemkov.

Poročali smo, da je bila junijska plača izplačana v dveh delih, pri čemer so z drugo polovico zamudili za dva dni. Dnevnice po nalogu pa redno zamujajo in so izplačane po 15. v mesecu. Običajno od štiri do pet dni pozneje, kot bi jih morali.

Foto: LinkedIn Precej več težav so imeli pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Zaposleni v Adrii so namreč ugotovili, da jim je delodajalec pred časom prenehal plačevati premije. Šele po njihovem posredovanju je družba poravnala zapadle premije.

Vodja sindikata pilotov Luka Radovic, ki se je junija sestal s premierjem Marjanom Šarcem, je tedaj opozarjal tudi na slabo organizacijo delovnega procesa. "Piloti moramo delati do skrajnosti, kot jo še dopušča kolektivna pogodba. Posledice so preutrujenost in bolniške odsotnosti. Namesto da ima družba vsak dan 30 poletov, bi jih lahko imela pet manj. Tako bi si zagotovila rezerve v primeru prizemljitve letal ali pomanjkanja posadk."

Nemci so leta 2017 ugodili stavkovnim zahtevam

Nazadnje so piloti Adrie Airways stavkali pomladi 2017, torej že po privatizaciji družbe.

Tedaj se je iztekla kolektivna pogodba, ki je določala plačilo in pogoje dela pilotov. Pri pogajanjih o sklenitvi nove pa se je zapletlo, tako da so se začele zmanjševati pravice in slabšati pogoji dela pilotov, so opozarjali v sindikatu.

Dvodnevna stavka sprva ni obrodila sadov, saj je Adria Airways velik del poletov nadomestila s partnerskimi prevozniki iz EU. Zato je sindikat še zaostril stavko in napovedal, da bodo vsak mesec stavkali, dokler ne privolijo v stavkovne zahteve. Šele po tem je vodstvo klonilo.