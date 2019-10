Nov poslovni podvig kraljice smučarskega teka

Olimpijka in ena od najboljših slovenskih športnic, ki je vse bolj dejavna v poslu, bo poskušala ustvariti novo zgodbo o uspehu. Pridružila se je projektu upravljanja in razvoja centra za tek na smučeh na Zgornjem Jezerskem.

V teh dneh je namreč Majdičeva postala četrtinska lastnica družbe Park Jezersko, ki ji je občina Jezersko prejšnjo zimsko sezono prepustila upravljanje in urejanje 15 kilometrov tekaških prog v dolini Ravenske Kočne.

Do zdaj je bilo v projektu pet partnerjev: Rok Teul, ki je tudi direktor Parka Jezersko, Aleš in Renata Petek, Boštjan Tepina in Ivan Zupanc. Gre za več manjših lokalnih podjetnikov, ki so združili moči in sredstva za nadgradnjo tamkajšnje zimske ponudbe.

"Razvijamo zgodbo o smučarskem teku"

"Vsi smo navdušenci nad smučarskim tekom, ki smo začutili izjemno priložnost," je potrdila Majdičeva. "Verjamemo, da lahko z dobro ponudbo in produkti zgradimo uspešno zgodbo. Nihče od nas nima interesa obogateti. Hočemo ustvariti dobre pogoje za rekreativni tek na smučeh," je pojasnila nekdanja smučarska tekačica. "Gre za celovito zgodbo o teku na smučeh, ki jo bomo razvijali na več lokacijah. Želimo jo pripeljati tudi bližje Ljubljani," je dodala Majdičeva.

Več o tem, kako se je začelo sodelovanje, je povedal direktor Parka Jezersko. "Petra je v naše konce prispela nedavno, potem ko je izvedela, da se želimo povsem posvetiti teku na smučeh. Glede na njeno znanje in izkušnje smo jo seveda z veseljem sprejeli v svoj tim. Njena želja je predvsem približati čim več ljudem tek na smučeh tudi prek tečajev in ponudbe kakovostne izposoje tekaške opreme," je razložil Teul.

Foto: Reuters Njihov cilj je predvsem ponuditi vrhunsko zimsko aktivnost in s tem povečati dolžino bivanja gostov na Jezerskem. "Park Jezersko je sicer pohodniška in kolesarska agencija in ima hkrati tudi koncesijo za urejanje smučarsko-tekaške mreže na Jezerskem," je dodal.

V okviru rekreacijsko- turističnega središča bodo na urejenih tekaških progah izvajali tudi tečaje in teambuildinge. Že sredi decembra računajo, da bodo odprli novo, 1,5 kilometra dolgo progo. Seveda pod pogojem, da bodo temperature primerne in bodo postopki končani v pravem času.

Občina je upravljanje in urejanje tekaških prog na Park Jezersko kot zunanjega izvajalca prenesla konec lanskega leta. Torej po tem, ko je nov župan postal Drejc Karničar, tudi sam zanesenjak nad smučarskim tekom.

Hkrati je občina začela zaračunavati uporabo tekaških prog. Medtem ko je za domačine še naprej brezplačna, je za druge cena dnevne vstopnice pet evrov, tridnevne 12,5 evra in sezonske 50 evrov.

V letošnjem letu sta bila v Parku Jezersko predvidena tudi ureditev potrebnih inštalacij za zasneževanje in zagon otroškega smučišča.

Četrt milijona evrov s prodajo športne opreme

Majdičeva, ki je osvajala odličja na največjih tekmovanjih, je svoje zmagovalno razmišljanje že pred koncem športne kariere prenesla v posel.

"Vedno sem želela ustvarjati nove prihodke in novo vrednost, pri tem pa precej natančno vem, kako se igram s svojim denarjem," je za revijo Manager povedala mama dveh deklic.

Odprla je trgovino s športno opremo Nordic by Petra Majdič, ki dosega največji obseg prihodkov od prodaje v zadnjih petih letih. V lanskem letu jih je tako ustvarila že več kot četrt milijona evrov.

Njeno podjetje trži nordijske blagovne znamke One Way, Sportful, 4KAAD in Rex v Sloveniji. Poleg spletne ima tudi lastno trgovino v Dolu pri Ljubljani, prisotna pa je tudi v več specializiranih športnih prodajalnah. V lanskem letu so v svoj program vključili tudi znamko norveškega olimpijca Bjorna Daehlija.

"V letu 2020 bomo gradili nova stanovanja"

Ob začetku razcveta na nepremičninskem trgu se je lotila tudi projekta Vila Brdnikova, gradnje šestih nadstandardnih stanovanj na ljubljanskem Brdu.

Stanovanja v stavbi, ki je zrasla v bližini Tehnološkega parka, so hitro pošla. Tudi Majdičeva priznava, da je projekt v celoti končan in je upravičil pričakovanja tako investitorja kot stanovalcev. Zdaj je v pripravi druga faza projekta Vila Brdnikova. "V prihodnjem letu bomo na isti lokaciji zgradili podoben objekt," je razkrila.

Njeno podjetje P Gremo, ki je investitor pri projektu, je v zadnjih treh letih ustvarilo več kot 2,3 milijona evrov prihodkov in 100 tisoč evrov čistega dobička.