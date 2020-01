NLB za ustavno presojo ukrepov omejevanja kreditiranja

NLB je danes vložila pobudo za presojo ustavnosti makrobonitetnih ukrepov omejevanja kreditiranja prebivalstva, so za STA povedali v NLB. V banki verjamejo, da bo ustavno sodišče "zaradi narave in radikalnega vpliva ukrepov na kakovost življenja slovenskega prebivalstva" pobudo obravnavalo prednostno.

V NLB ocenjujejo, da so bili omejevalni ukrepi, ki jih je Banka Slovenije uveljavila s 1. novembrom lani, uvedeni prenagljeno in v preveč radikalni obliki ter bi jih bilo treba umakniti, morebitne anomalije posamičnih tržnih udeležencev pa nagovoriti z ustrezno usmerjenimi posamičnimi, ne sistemskimi ukrepi, poroča STA.

Banka Slovenije ukrepe uvedla praktično čez noč

Kot pravijo v NLB, so se za ustavno pobudo odločili po intenzivnem spremljanju gibanja obsega kreditiranja in števila kreditnih poslov ter temeljitem premisleku. Banka Slovenije je ukrepe uvedba praktično čez noč ter z njimi vplivala na "presežno znižanje obsega kreditiranja in dostopnosti posojil Slovenkam in Slovencem v okviru striktno reguliranega in nadziranega sistema poslovnih bank in hranilnic, medtem ko je to dopuščeno pri dražjih in za stranke bolj tveganih tretjih ponudnikih".

Foto: Ana Kovač

"Osnovni cilj ukrepov je domnevno bil znižanje obsega rasti dolgoročnih in nenamenskih potrošniških posojil prebivalstvu, pri čemer se je že pojavil radikalen učinek s praktično popolno zaustavitvijo rasti skupnega obsega posojil prebivalstvu," poudarjajo v NLB. Kot še posebej akutno dejstvo navajajo po njihovem dramatično zmanjšanje števila posamičnih posojil in strank, kar po navedbah banke nakazuje, da je v tem trenutku bistveno manjši del populacije posojilno sposoben v poslovnih bankah tudi za povsem običajne, namenske posojilne posle.

Plačilna nesposobnost prebivalstva ni negativno vplivala na poslovanje bank

Uvedeni ukrepi bi naj bili sprejeti z namenom zaščite interesov davkoplačevalcev, pri čemer je slovensko prebivalstvo v relevantnih mednarodnih primerjavah med najnižje zadolženimi, banke pa so trdno kapitalizirane in visoko likvidne, kar pomeni, da lahko z lastnim kapitalom absorbirajo tudi morebitne večje šoke brez potrebe po sanacijah s proračunskimi sredstvi, pravijo v NLB.

"Poleg tega imamo v slovenskem okolju za seboj svežo izkušnjo izjemno zaostrenih kriznih razmer, a se v obdobju od 2009 do 2015 kljub podvojenemu obsegu nezaposlenosti plačilna nesposobnost prebivalstva ni presežno negativno odrazila v izkazih poslovnih bank," poudarjajo.

Foto: Ana Kovač

Kot dodajajo v NLB, je bilo v zadnjih analizah prihodkovno tveganje poslovnih bank v Sloveniji presojeno kot visoko in naraščajoče, medtem ko je bilo posojilno tveganje ocenjeno kot stabilno, zaradi česar ni mogoče intuitivno razumeti potrebe po tovrstnem posegu na trg.

"Še težje je mogoče razumeti, da se tovrstni ukrepi uvedejo nepredvidljivo čez noč, praktično sredi trženjskih kampanj posamičnih bank na področju potrošniških posojil in digitalne prodaje, v katere je vloženega veliko časa in denarja, njihovi učinki pa se zaradi nezmožnosti takojšnje prilagoditve kreditnega procesa preko digitalnih poti izničijo, s čimer nastane ekonomska škoda, saj v primeru predvidenih tovrstnih ukrepov takih kampanj ne bi pripravile in izvedle," so še dodali v NLB, piše STA.

Banka Slovenije miri

V razmerah take pravne nepredvidljivosti je po prepričanju banke tudi izjemno težko izvajati predvidljivo poslovno načrtovanje in vrednotenja podjetij, ob zavedanju, da se je v zadnjih letih spremenilo lastništvo v štirih največjih in še nekaj manjših bankah v Sloveniji.

Banka Slovenije je pri potrošniških posojilih omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca. Nova pravila so poskrbela za precej razburjenja, podatki Združenja bank Slovenije pa kažejo, da je število na novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih posojil po uveljavitvi ukrepov izrazito upadlo.

Foto: STA

Po podatkih iz desetih bank, ki jih je v ponedeljek predstavilo združenje bank, je novembra in decembra število potrošniških posojil v primerjavi z oktobrom upadlo za okoli 60 odstotkov, število stanovanjskih pa za okoli 40 odstotkov.

Banka Slovenije sicer miri, da učinki novih pravil o kreditiranju prebivalstva niso tako veliki. Kot so menili v začetku meseca, je podajanje celovitih sklepov o učinkih ukrepa preuranjeno, saj je treba upoštevati zlasti netipično vedenje bank in posojilojemalcev v obdobju med napovedjo omenjenega ukrepa in njegovo uveljavitvijo ter takoj po njegovi uvedbi, pa tudi zamik med uvedbo in črpanjem posojil ter učinek sezone in praznikov, še navaja STA.