NLB terjatve do Tuša prodala skladu Alfi

NLB je konec decembra okoli 20 odstotkov terjatev do skupine Tuš prodala skladu Alfi , ki je tako postal več kot tretjinski upnik celjske skupine, so v skladu potrdili za časnik Finance. Sklad ima v lasti za okoli 90 milijonov evrov nominalne vrednosti terjatev do skupine Tuš in je postal največji samostojni upnik skupine.

V Alfiju so za časnik povedali, da so terjatve kupili skupaj z "angleškim partnerskim skladom". Koliko so NLB plačali za terjatve, ne želijo razkriti. Zadeve prav tako ne komentirajo v NLB.

V skladu so potrdili, da so skupaj z nemško banko Deutsche Bank še vedno zainteresirani za odkup vseh terjatev. "V posel gremo, če je dobro strukturiran in zavarovan. Enako je v primeru terjatev do skupine Tuš," so povedali v Alfiju.

Odločitev Abanke še ni znana

Lani sta terjatve do skupine Tuš odkupovala Alfi in angleški sklad Anacap, ki v Sloveniji sodeluje z družbo Elements. Anacap je terjatve odkupil od Nove KBM (7,7 odstotka), Alfi pa je odkupil terjatve, ki sta jih imeli v lasti Addiko Bank in Bawag (skupaj približno 14 odstotkov).

Ni pa še znana odločitev Abanke, ki ima okoli 21 odstotkov vseh terjatev do skupine Tuš. Ponudbi sta Abanki dala oba zainteresirana kupca, sledila so tudi pogajanja za povečanje ponudb.

Abanka odločitve še ni sprejela, morda bi jo lahko v prvem četrtletju, pišejo Finance. V Elementsu pa po navedbah časnika pravijo, da so z Anacapom še zainteresirani za nakup terjatev do Tuša, vendar pa trenutno spremljajo dogajanje.