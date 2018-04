Nijaz Hastor z dvomilijardno tožbo nad Volkswagen

Ta mesec smo poročali, da je Volkswagen prekinil sodelovanje s Hastorjevim koncernom. Razlog za to so zapleti poleti 2016, ko sta družbi ES Guss in Cartrim, ki proizvajta dele za menjalnike in avtomobilske prevleke, prekinili dobavo Volkswagnu, ker naj bi ta kršil enega od prejšnjih dogovorov.

Volkswagen je bil prisiljen zaustaviti proizvodnjo v nekaj tovarnah, kjer izdelujejo modele golf in passat, različne motorje in menjalnike. Po lastnih navedbah je imel zaradi tega nekaj sto milijonov evrov izpadlega dohodka. Zaustavljena je bila namreč proizvodnja več kot 22 tisoč vozil.

Takrat je Volkswagen s Preventom dosegel nov dogovor, vendar je bil ta pred mesecem dni enostransko odpovedan. Prevent zdaj obtožuje Volkswagen, da je zadnji dogovor v letu 2016 sklepal z namenom, da ga čez čas odpove. V Volkswagnu se branijo, da so bili tega prisiljeni skleniti z izsiljevanjem in da so dali že takrat Preventu vedeti, da je dogovor v ekonomskem smislu slab za Volkswagen.

Preklic pogodbe bo drago stal tudi nemški koncern, saj bo moral na lov za novimi dobavitelji, precej pa bo moral odšteti tudi za stroške razvoja.

Foto: Reuters

Prevent odpušča

Prevent je zdaj prisiljen v odpuščanje zaposlenih v svojih tovarnah. Brez dela je ostalo 90 delavcev v tovarni Prevent Foamtec v Stendalu v Nemčiji. Skupno ima Prevent Group v Nemčiji 3.400 zaposlenih, po svetu pa 30 tisoč.

Spomnimo, da so zaposleni v nemškem podjetju Grammer že ob njegovem prevzemu protestirali proti Preventu in Nijazu Hastorju. Bosanski poslovnež je petinski delež v Grammerju, pomembnem evropskem dobavitelju avtomobilskih sedežev ter naslonjal za roke in glavo, kupil lani. Tedaj je napovedal tudi zamenjavo direktorja in petih članov uprave.

Predstavniki družbe iz nemškega mesta Amberg so še pred Hastorjevim lastniškim vstopom v družbo izrazili sum, da namerava bosansko-nemški podjetnik proizvodnjo preseliti v državo s cenejšo delovno silo. Zelo verjetno v Bosno in Hercegovino.

Da bi preprečili Hastorjeve namere, so sklenili strateško partnerstvo s kitajskim podjetjem Ningbo Jifeng Auto Parts, ki je v podjetje investiralo 60 milijonov evrov. Partnerstvo so pozdravili tudi avtomobilski proizvajalci, ki kupujejo Grammerjeve izdelke.