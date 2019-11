Neuspešno prevzemali imperij Tuša, zdaj kupili livarno v težavah

Družba Livar, ki v Ivančni Gorici in Črnomlju zaposluje okoli 700 ljudi, na letni ravni pa ustvari več kot 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, dobiva novega lastnika.

Britanski finančni sklad AnaCap Financial Partners, ki ga pri poslih v Sloveniji zastopa nekdanji finančni minister Uroš Čufer, je po naših informacijah od bank pred nekaj dnevi odkupil 16-milijonske terjatve do Livarja, ki jih zdaj želi pretvoriti v lastništvo.

Za konec prejšnjega tedna naj bi bila tako že predvidena seja upravnega odbora. Glavna točka na dnevnem redu bi bil sklic skupščine Livarja, na kateri bi razlastili dosedanje lastnike in AnaCapu tlakovali pot do prevzema družbe.

Za sklad, ki v Sloveniji sodeluje z družbo Elements, je to že druga večja naložba pri nas. Na enak način so želeli prevzeti skupino Tuš Holding v lasti Mirka Tuša, vendar pa v boju za obvladovanje tretjega največjega domačega trgovca mnogo bolje kaže skladu Alfi.

Vojko Rovere zapušča Livar

Kakšne načrte imajo z Livarjem, koliko denarnih sredstev bodo še vložili v družbo, ali nameravajo zamenjati trenutno vodstveno ekipo in ali bodo od nje zahtevali zniževanje stroškov in izboljšanje poslovnega rezultata, bomo pri AnaCapu preverili danes.

Po naših informacijah pa se zaradi prihoda AnaCapa poslavlja eden od ključnih mož Livarja. Po šestih letih družbo zapušča poslovnež Vojko Rovere, ki je praktično ves čas opravljal funkcijo predsednika upravnega odbora in s tem bdel nad odločitvami vodstva.

Vojko Rovere Foto: STA Šele pred kratkim se je Rovere razkril tudi kot 50-odstotni lastnik Livarja, ki pa ga je v začetku meseca prodal. Odkupilo ga je podjetje Foundry, ki ga uradno obvladuje odvetnica Petra Jereb iz Kranja.

Ali je na izhodnih vratih tudi glavni izvršni direktor Rok Rozman, ki se je februarja letos zavihtel na vrh družbe, ni znano. Spomladi je sicer prišlo do prevetritve vodstva, Rozmanu pa sta se pridružila dva nova člana poslovodstva.

Lastništvo prenesli na davčne svetovalce

S prodajo terjatev AnaCapu se od Livarja poslavlja tudi banka Unicredit, ki je bila do sedaj eden glavnih financerjev družbe in tudi odgovorna za njeno usodo.

Ne nazadnje je Rok Rozman v Livar prišel ravno iz Unicredita, kjer je zasedal različne vodstvene položaje, v času reševanja zgodbe Livar pa je bil zadolžen za pravne zadeve in zahtevne primere prestrukturiranja.

Banke na čelu z Unicreditom so vajeti v Livarju prevzele konec leta 2012, ko je bila družba na robu bankrota. Zato so se vodilni bankirji odločili, da dotedanje lastnike Livarja, ki naj bi bili krivi za klavrno stanje, razlastijo in se lotijo finančne in poslovne sanacije družbe.

Toda namesto da bi sami prevzeli lastništvo, so ubrali drugačno pot. Eno največjih slovenskih livarn so prepustili vlagateljem, skritim za davčnimi svetovalci. Čeprav ti v Livar skoraj niso vložili lastnega denarja, so si od njegove prodaje obetali milijonske dobičke.

Sanacija, ki bi ji sledila prodaja, je zašla v slepo ulico. Unicredit, ki je bil do Livarja izpostavljen z več kot osmimi milijoni evrov posojil, pa je moral za družbo poiskati drugo rešitev.

Rok Rozman, zdajšnji prvi mož Livarja, je bil pred tem na vodilnih položajih v Unicreditu, največjem financerju Livarja. Foto: LinkedIn

Koliko je Unicredit izgubil v Livarju?

V Unicreditu so terjatve prodali AnaCapu, s katerim so se po naših informacijah že pred časom pogovarjali v Livarju, a niso našli skupnega jezika.

Koliko so v Unicreditu in drugih bankah iztržili zanje in ali se iz Livarja umikajo z izgubo, ni znano. Po naših informacijah pa finančni skladi v takšnih poslih običajno odkupujejo terjatve z najmanj 35-odstotnim diskontom.

Z zgodbo Livar, eno največjih nasedlih zgodb Unicredita, so bile po naših informacijah povezane tudi zamenjave v vrhu banke, do katerih je prišlo letos spomladi. Zdaj že nekdanji vodilni v banki, tudi Rozman, so to zanikali, po njihovih besedah pa naj tudi ne bi imeli nobene vloge pri sanaciji Livarja.

Kljub dogovoru ni izključeno, da bi dogovore poskušal preprečiti Robert Žnidar, eden od malih delničarjev Livarja, ki je že pred tem zahteval posebno revizijo domnevno spornih poslov in razkritje zakulisnih dogovorov med bankami in skritimi lastniki.

Prihodki močno pod načrti

Pred novimi lastniki Livarja je tako zahtevna naloga. Ne le zaradi nerazčiščenih zgodb iz preteklosti, ampak tudi zaradi slabšega poslovanja kot ohlajanja na ključnih trgih, na katerih posluje Livar.

Foto: Livar

Znižujejo se kazalniki gospodarske klime, poslabšujejo se ocene trenutnih razmer kot pričakovanja za prihodnost. Tudi od dobaviteljev in poslovnih partnerjev dobivajo namige, da so gospodarske razmere vse prej kot rožnate.

V Livarju so še avgusta zagotavljali, da so zaenkrat mirni. Prodanih količin je bilo namreč še vedno toliko, da je bila njihova proizvodnja polno obremenjena in da bodo do konca leta uspeli doseči ciljni obseg proizvodnje in okoli 52 milijonov evrov prihodkov.

Toda številke govorijo drugačno zgodbo. Še nekaj mesecev pred tem so načrtovali vrednostni obseg prodaje v višini 56 milijonov evrov, torej 7,5 odstotka več. Na tej podlagi bi tudi pomembno izboljšali dobičkonosnost poslovanja.

Foto: Livar

Dogovor z upniki za rešitev družbe

V lanskem letu so namreč zaradi večjega padca prodaje v zadnjem četrtletju, neuspešnega projekta refinanciranja, ki se je začel v letu 2017, oslabitev finančnih naložb in škode zaradi nevihte s točo v Črnomlju, ustvarili vsega 200.000 evrov čistega dobička.

Livar se je konec lanskega leta, ko je družbo vodil še Jože Kaligaro, z bankami upnicami dogovoril za podaljšanje veljavnosti pogodbe o prestrukturiranju finančnih obveznosti iz leta 2015, in sicer do leta 2022, pri čemer so odplačila prilagojena predvidenemu prostemu denarnamu toku.

S tem so odpravili visoko tveganje nesposobnosti odplačevanja finančnih obveznosti in s tem tudi tveganje negotovosti glede tako imenovane predpostavke delujočega podjetja. Po vsej verjetnosti so upniki računali, da bo Livar pomembno izboljšal svoje poslovanje in denarni tok.