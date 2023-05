Magna bo Sloveniji vrnila 18,6 milijona evrov plus obresti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za gospodarstvo je z Magno Steyr po marčevskem zaprtju lakirnice v Hočah zdaj doseglo dogovor, v skladu s katerim bo v slovenski proračun vrnila18,6 milijona evrov subvencije in še 3,6 milijona evrov obresti, je na novinarski konferenci dejal gospodarski minister Matjaž Han.

"Glede na pogodbo povračilo subvencije ni bilo samoumevno. Imeli smo možnost, da gremo v dolgoletno sodno pravdo z negativnim izidom ali pa v pogovore s podjetjem. Ti niso bili enostavni, so pa bili konstruktivni in korektni. Izplačilo bo nakazano najkasneje do 16. junija," je povedal Han.

Celotno nakazilo Magne bo po Hanovih besedah znašalo dobrih 22 milijonov evrov. Minister je zagotovil, da ne gre za nikakršno vezano trgovino in da ministrstvo ni Magni v zameno za vračilo subvencije ničesar obljubilo.

Razkril je, da se je Magna poleg ostalih razlogov med drugim iz Slovenije umaknila tudi zaradi zakona o vodah, pri uresničevanju katerega je prišlo lani do sprememb v sodni praksi, kar naj bi vplivalo na številna industrijska podjetja pri nas.