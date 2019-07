Nekoč bankomat gorenjske naveze, danes pa srbskega tajkuna

Podatki, ki smo jih v zadnjih dneh zbrali in analizirali na Siol.net, namreč kažejo, da je Gorenjska banka začela:

- na veliko posojati denar podjetjem v Srbiji, ki so del Kostićevega poslovnega imperija. Nekatera od njih so bila še nedavno pred bankrotom.

- vstopati v upniška razmerja s podjetji, ki jih je pred tem financirala Kostićeva AIK Banka, lastnica Gorenjske banke, in odkupovati terjatve v njeni lasti.

- pod ugodnejšimi pogoji finančno podpirati podjetja, povezana z lobisti, ki so Kostiću odpirali vrata v Sloveniji in mu pomagali prevzeti banko.

Koliko denarja je Gorenjska banka že poslala v Srbijo oziroma ga posodila tamkajšnjim podjetjem ali namenila za druge posle, v katere sta vpletena AIK Banka in Kostić, ni natančno znano. Po naših ocenah gre za najmanj 50 milijonov evrov. Še na zadnji dan lanskega leta je kreditna izpostavljenost Gorenjske banke do podjetij v Srbiji znašala slabih 422 tisoč evrov.

Takoj po prevzemu odkupovali terjatve v Srbiji

AIK Banka je večinska lastnica Gorenjske banke postala letos spomladi. Že pred tem je Miodrag Kostić, po nekaterih ocenah najbogatejši srbski tajkun, v rokah držal vse upravljavske niti v banki, saj je lani poleti na skupščini prevzel njen nadzorni svet. To je nemo spremljala Banka Slovenije, regulator bančnega trga, ki je zaradi finančnih težav prejšnjega lastnika Gorenjske banke, domačega holdinga Sava, zahtevala njeno prodajo.

Kostić očitno ni želel izgubljati časa. Že konec maja so iz Gorenjske banke na račune AIK Banke v Srbiji nakazali okoli 30 milijonov evrov, je razvidno iz dokumentov.

Foto: Blue Sea Capital S tem denarjem je odkupila terjatve do nizozemskega podjetja Adriatic Bidco, ki ima od leta 2015 v rokah pomemben del srbske agroživilske industrije. Takrat je namreč kupilo prehrambno skupino Danube Foods, ki je imela v lasti vodilno slaščičarsko podjetje Bambi, proizvajalca mineralne vode Knjaz Miloš (v prejšnjem desetletju ga je želela kupiti Pivovarna Laško), eno največjih srbskih mlekarn Imlek ...

Po nakupu terjatev je Gorenjska banka postala ena od največjih upnic podjetja Adriatic Bidco, ki je imelo še leta 2017 okrog 178 milijonov evrov finančnih obveznosti. Dejanski lastnik tega nizozemskega podjetja je britanski investicijski sklad Mid Europa Partners, v Sloveniji znan kot nekdanji lastnik Telemacha in eden od kandidatov za nakup Mercatorja. Britanski sklad je nedavno že prodal dve od treh naložb v Srbiji. Družbo Bambi je kupila ameriška multinacionalka Coca Cola HBC, družbo Knjaz Miloš pa Karlovarske Mineralni Vody in PepsiCo.

Ko Kostiću zmanjka, pokliče v Gorenjsko banko

V istem tednu je AIK Banka Gorenjsko banko vpletla v svoje nepremičninske posle na Hrvaškem. Gorenjska banka je namreč posodila skoraj 21 milijonov evrov tamkajšnjemu podjetju Dalmare, ki ima v lasti največji nakupovalni center v Šibeniku. Svoje obveznosti je letos refinanciralo pri Kostiću, ki mu je sveža posojila zagotovil prek AIK banke, Gorenjske banke in podjetja Tampten Nekretnine, ki upravlja luksuzni hotelsko-apartmajski kompleks Kempinski v Savudriji.

Po dostopnih podatkih so s posojilom Gorenjske banke dejansko poplačali del obveznosti do AIK banke. Pred tem je kreditna izpostavljenost Gorenjske banke do podjetij na Hrvaškem znašala približno devet milijonov evrov, torej več kot enkrat manj od zneska odobrenega posojila.

Foto: STA

Posojila za Kostićeva podjetja

V zadnjih dneh je Gorenjska banka začela tudi neposredno financirati podjetja iz Kostićevega imperija. Dvema podjetjema iz Srbije, Sojaprotein iz Beceja in Carnex iz Vrbasa, je odobrila za več kot 2,7 milijona evrov posojil. Obe sta v lasti Kostićeve MK Group.

Sojaprotein je del srbske skupine Victoria Group, ene največjih kmetijsko-predelovalnih skupin v Srbiji, ki letno izvozi za skoraj 180 milijonov evrov proizvodov iz sončnic, oljne repice in soje. Še sredi lanskega leta je bila v hudih finančnih težavah. Pred bankrotom, ki ji je grozil zaradi 275 milijonov evrov dolgov, jo je z nakupom rešil Kostić in obljubil njeno finančno in poslovno sanacijo.

Po naših informacijah so o tem, ali bi financirali Victorio Group, pred nekaj tedni razpravljali tudi na seji nadzornega sveta Gorenjske banke. Nadzorniki, ki so jih že pred časom imenovali na predlog AIK Banke, so posel tudi odobrili. Nadzornemu svetu Gorenjske banke predseduje izvršna direktorica AIK Banke Jelena Galić, njegovi člani pa so še Franc Selak, Peter Grašek, Jurij Bajec, Vladimir Sekulić in Tim Umberger.

Posojilo tudi za podjetje, povezano s Kostićevim lobistom Miodrag Kostić je po uspešnem prevzemu Gorenjske banke očitno poskrbel tudi za svetovalce, ki so mu pomagali pri prepričevanju odločevalcev v Sloveniji. Foto: Don don AIK Banka in Gorenjska banka sta namreč pred manj kot 14 dnevi srbsko-slovenskemu podjetju Don Don, ki ima v lasti Pekarno Grosuplje in je znano po pekarskih izdelkih Tvojih pet minut, posodili skupno 36 milijonov evrov. Don Don je v lasti podjetnika Aleša Mozetiča. Kot smo poročali, pa se je njihov dosedanji financer, finski sklad KJK Capital, že od leta 2017 poskušal umakniti iz zgodbe in se je o tem pogovarjal z več tujimi investicijskimi skladi. Stična točka med Kostićem in podjetjem Don Don je lobist Franci Zavrl, ki naj bi po nekaterih informacijah družbi Don Don pomagal tlakovati pot do Pekarne Grosuplje in ji krepil tudi položaj na policah Agrokorjevega Konzuma. Direktorica Don Don je njegova sorodnica Alenka Mozetič Zavrl. Franci Zavrl je bil tudi eden glavnih Kostićevih lobistov v Sloveniji.

Se Gorenjska banka vrača h "koreninam"?

Gre za posle, ki so vprašljivi najmanj z dveh vidikov.

Prvič, Gorenjska banka je ena od petih domačih bank, ki jih je Banka Slovenije poslala v sanacijo. V letih pred krizo je veljala za enega ključnih finančnih virov tako imenovane gorenjske kapitalske naveze, ki je prek Save, Nacionalne finančne družbe (NFD) in Merkurja obvladovala pomemben del domačega gospodarstva.

Po letu 2013, še posebej pa v obdobju pred Kostićevim prevzemom, se je Gorenjska banka usmerila v financiranje malih in srednje velikih podjetij. Zdaj se očitno znova vrača h "koreninam", velikim poslom, ki se lahko v morebitni krizi izkažejo za precej tvegane. Za nameček finančne aranžmaje sklepa na trgih, na katerih do zdaj sploh ni poslovala.

"Otomansko" vodenje banke?

In drugič, ti posli brišejo meje iz bančne zakonodaje, saj utegnejo Gorenjsko banko spremeniti v finančni sklad za financiranje poslov njenega lastnika. Gre za prakso, ki je nevarna tudi zaradi dejstva, da je imela AIK Banka še v začetku lanskega leta precejšnje težave z Narodno banko Srbije (NBS), regulatorjem tamkajšnjega trga, ki ji za nakup Gorenjske banke nekaj časa ni želela dati dovoljenja.

Njeni inšpektorji so takrat ugotovili, da AIK Banko v nasprotju z zakonodajo operativno vodijo neizvršni direktorji na čelu s Kostićem in da so v banki slabo ocenjevali tveganja. Šlo je torej za enako diagnozo, ki je na kolena spravila slovenske banke, te pa smo na koncu morali reševati davkoplačevalci. Viri iz Srbije so nam takrat govorili o "otomanskem" načinu upravljanja banke.

Foto: Gregor Jamnik

V vsakem primeru si bo Kostić očitno hitro začel poplačevati stroške prevzema, ki ga je skupaj stal okrog sto milijonov evrov. Po naših neuradnih informacijah si bo AIK Banka letos izplačala za 12 milijonov evrov dividend. Po nekaterih informacijah bo Gorenjski banki s sproščanjem rezervacij uspelo še povečati načrtovani dobiček, ki naj bi do konca leta znašal okrog 30 milijonov evrov. Iz povezanih poslov pa je že jasno, da je Kostić dobro vedel, zakaj mora na vsak način kupiti banko z območja EU.