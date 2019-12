Nekdanji šef slabe banke ima novo službo v Sloveniji

Hranilnica Lon, druga najmanjša bančna ustanova v Sloveniji, bo po naših informacijah že danes dobila novo upravo.

Nadzorni svet naj bi namreč za predsednika uprave imenoval Imreja Balogha, nekdanjega glavnega izvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank, bolj znane kot slaba banka. Na položaju bo zamenjal Jako Vadnjala, čigar odhod naj bi zahtevala Banka Slovenije, regulator domačega bančnega trga.

Igo Gruden, predsednik nadzornega sveta hranilnice Lon Foto: STA Uradnih informacij o današnji seji nadzornega sveta, ki ga vodi Igo Gruden, za zdaj ni mogoče dobiti. Jasno je le, da do menjave prihaja v času novih lastniških sprememb v Hranilnici Lon.

Švicarsko podjetje Kylin Group, ki upravlja denar kitajskih vlagateljev, si je dobro leto dni prizadevalo prevzeti večinski delež v Lonu. A tega mu ni dovolila Banka Slovenije, saj mu ni uspelo dokazati izvora denarja za kupnino. Kylin Group je zato svoje delnice prenesel na več, neuradno povezanih družb. Zdaj naj bi švicarsko podjetje našlo dejanskega kupca za Lon – finančno družbo iz tujine. S prodajo se želi izogniti sankcijam Banke Slovenije.

Z menjavo se bo v Slovenijo spet vrnil Imre Balogh, ki je DUTB zapustil decembra lani. Z odstopom se je izognil krivdni razrešitvi, ki jo je upravni odbor pripravljal zaradi preprodaje zemljišča v Logatcu podjetju. Švicarska družba Lonstroff ga je namreč od DUTB kupila prek posrednika, podjetja Svet Re, ki je v enem dnevu ustvarilo 1,7 milijona evrov dobička. Med odgovornimi osebami za posel, ki ga preiskujejo kriminalisti, so revizorji izpostavili tudi Balogha, ki je ves čas javno zanikal očitke o nepravilnostih.

Imre Balogh je v Slovenijo prišel septembra 2013, ko ga je Banka Slovenije imenovala za predsednika uprave Probanke v likvidaciji. V njej je deloval skupaj z Igom Grudnom. Aprila 2015 je vlada Mira Cerarja Balogha postavila v DUTB. Najprej kot neizvršnega direktorja, pol leta pozneje pa je po razrešitvi Torbjorna Manssona postal glavni izvršni direktor, torej prvi operativec DUTB.

Foto: STA

Zakaj je moral oditi z DUTB

Baloghovo obdobje je zaznamovalo več afer. Računsko sodišče je tako ugotovilo, da je DUTB v letih 2014 in 2015 poslovala malomarno, zato so ji izrekli negativno mnenje. Očitali so ji, da pri obvladovanju tveganj ni ravnala skrbno, da ni imela celovitega pregleda nad svojim premoženjem in številne pomanjkljivosti v internih aktih. Zaradi poslov švedske ekipe na DUTB, ki jo je pomemben del leta 2015 nadzoroval Balogh, se je družba znašla v policijski preiskavi.

Nad DUTB je v Baloghovem času ves čas visela senca nepreglednosti. Javnosti tako ni razkrivala imen kupcev premoženja in drugih podatkov o teh poslih, čeprav gre za institucijo v izključni lasti države.

Kljub nasprotovanju nekaterih ministrov je Balogh leta 2016 dobil polni mandat glavnega izvršnega direktorja. Pri tem je ves čas užival zaščito nekaterih vplivnih zaveznikov iz tujine, v prvi vrsti Madžara Istvana P. Szekelyja, visokega uradnika Evropske komisije in leta 2013 nesojenega šefa trojke za Slovenijo.

Balogh bo za opravljanje funkcije potreboval dovoljenje Banke Slovenije. Ali in v kolikšni meri ga bo obremenilo njegovo delo v DUTB, za zdaj ni znano. Iz virov blizu nadzornega sveta pa smo izvedeli, da na Banki Slovenije z Baloghovim imenovanjem naj ne bi imeli velikih težav.