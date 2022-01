Ne boste verjeli, koliko so plačali za kvadratni meter stanovanja v Ljubljani

V Ljubljani je bilo v letu 2021 skoraj vsak mesec prodanih več kot sto tako novih kot rabljenih stanovanj, skupaj več kot 1.500. Povprečna cena kvadratnega metra je zrasla od 2.791 evrov na kvadratni meter (podatek velja za januar 2021, ko je bilo opravljenih 111 poslov s stanovanji v Ljubljani) do 3.251 evrov na kvadratni meter (podatek velja za december, vendar je v analizo zajetih 98 poslov, kar pa ni končno število). Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja je v Ljubljani v letu dni zrasla za 16,4 odstotka.

V nadaljevanju vam bomo predstavili najdražja stanovanja, ki so zamenjala lastnika v zadnjih treh mesecih leta 2021, ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do decembra 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

Analizirali smo prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin pa mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni. Vendar kot razkrivajo tudi podatki po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani, je v nekaterih mesecih premalo poslov tudi znotraj prestolnice. V prihodnjih mesecih bomo najverjetneje dodali še druga slovenska mesta.

Rekordi za kvadratni meter – 6.250 evrov na kvadratni meter

Začeli bomo s pregledom rekordnih poslov v Ljubljani v zadnjih treh mesecih leta 2021. Z vidika najvišjih cen na kvadratni meter se je na vrhu znašel posel iz lanskega oktobra, ko je kupec za 20 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Cankarjevem nabrežju v Ljubljani odštel 125 tisoč evrov oziroma 6.250 evrov na kvadratni meter. Na drugem mestu je nakup 66 kvadratnih metrov velikega stanovanja na Križevniški ulici 5 v Ljubljani, za katero je decembra lani kupec odštel 404 tisoč evrov oziroma 5.723 evrov na kvadratni meter. Za 775 tisoč evrov oziroma 5.419 evrov na kvadratni meter pa je lastnika zamenjalo 135 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Bavarski stezi 6 v Ljubljani.

Na spodnjem zemljevidu lahko preverite deset najdražjih poslov s stanovanji v Ljubljani glede na ceno kvadratnega metra v zadnjih treh mesecih leta 2021. Stanovanja so označena s številkami, ki se nanašajo na mesto na lestvici najdražjih stanovanj (1 - najdražje, 10 - najcenejše).

Rekordi za najdražja stanovanja – 775 tisoč evrov za 135 kvadratnih metrov

Že omenjeno 135 kvadratnih metrov veliko stanovanje je bilo tudi najdražje stanovanje, ki je v zadnjih treh mesecih leta 2021 zamenjalo lastnika. 645 tisoč evrov oziroma 3.208 evrov za kvadratni meter je neznana oseba novembra lani odštela za 147 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Grubarjevem nabrežju 14 v Ljubljani. Za dobrega pol milijona evrov oziroma 2.956 evrov za kvadratni meter pa je oktobra lastnika zamenjalo 173 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Šmartinski cesti 56F.

Na spodnjem zemljevidu lahko preverite deset najdražjih poslov s stanovanji v Ljubljani v zadnjih treh mesecih leta 2021. Stanovanja so označena s številkami, ki se nanašajo na mesto na lestvici najdražjih stanovanj (1 - najdražje, 10 - najcenejše).

Center bolj poceni, Bežigrad rekordno drag

V nadaljevanju članka bomo podrobneje analizirali posamezna katastrska območja v Ljubljani. Pogledali bomo število poslov ter povprečno ceno za kvadratni meter prodanega novega ali rabljenega stanovanja od januarja 2020 do decembra 2021. Kot razkrije analiza posameznih katastrskih območij v Ljubljani, prihaja v prestolnici tudi do zanimivih razlik. Decembra lani so tako kupci v povprečju za kvadratni meter stanovanja več odšteli za Bežigradom kot pa v središču prestolnice, ki je sicer že tradicionalno med najdražjimi nepremičninskimi trgi v državi.

Center Ljubljane – 3.200 evrov za kvadratni meter

Povprečna cena za kvadratni meter stanovanja je v katastrskem območju center Ljubljane vrh dosegla septembra 2021, ko je znašala 3.600 evrov na kvadratni meter. Od septembra je povprečna cena vsak mesec nižja, decembra so kupci za kvadratni meter v središču prestolnice odšteli "le" še 3.200 evrov. V lanskem letu je novega lastnika v središču Ljubljane dobilo več kot 330 stanovanj, od tega v zadnjih treh mesecih več kot 80.

Bežigrad – 3.480 evrov za kvadratni meter

V nasprotju z mestnim središčem je cena kvadratnega metra stanovanja za Bežigradom decembra lani dosegla nov rekord. V povprečju so kupci za kvadratni meter odšteli 3.480 evrov, kar je več kot v centru Ljubljane. Lastnika je zamenjalo več kot 300 stanovanj, od tega v zadnjih treh mesecih več kot 80.

Vič - Trnovo

Povprečne cene za prodana stanovanja v katastrskem območju Vič - Trnovo za december ni bilo mogoče izračunati, saj je bilo opravljenih le osem poslov. Podatki so na voljo za november 2021, ko je cena povprečnega kvadratnega metra znašala 3.214 evrov. Cenovni vrh so stanovanja v katastrskem območju Vič - Trnovo lani dosegla junija, ko so kupci za kvadratni meter odšteli v povprečju 3.526 evrov. V katastrskem območju Vič - Trnovo je bilo leta 2021 opravljenih več kot 160 poslov s stanovanji, od tega v zadnjih treh mesecih več kot 30.

Šiška – 3.056 evrov za kvadratni meter

V Šiški se cena za kvadratni meter stanovanja že od maja 2021 giblje okoli 3.100 evrov. Povprečna cena za kvadratni meter stanovanja je decembra lani znašala 3.056 evrov.

Skupno je bilo lani opravljenih več kot 390 poslov z rabljenimi in novimi stanovanji, od tega v zadnjih treh mesecih več kot sto.

Moste - Polje – 3.125 evrov za kvadratni meter

V katastrskem območju Moste - Polje so se cene kvadratnega metra za stanovanje v letu 2021 gibale od 2.500 do 3.174 evrov. Cene stanovanj so poskočile v drugi polovici leta, ko so kupci za kvadratni meter že v povprečju odšteli približno tri tisočake. Povprečna cena za kvadratni meter stanovanja je decembra lani znašala 3.125 evrov.

Lastnika je v letu 2021 zamenjalo več kot 300 stanovanj, od tega okoli 80 v zadnjih treh mesecih lanskega leta.

Rudnik

V katastrskem območju Rudnik je bilo v letu 2021 opravljenih okoli 80 poslov s stanovanji, kar predstavlja premajhen vzorec za izračun povprečne cene. Samo marca lani je bilo število poslov dovolj veliko (lastnika je zamenjalo 17 stanovanj) in takrat so kupci v povprečju odšteli 3.197 evrov za kvadratni meter.