Največje evropsko gospodarstvo na robu recesije

Nemčija je v letošnjem tretjem četrtletju za las ušla recesiji. Največje gospodarstvo v območju evra se je sicer v trimesečju okrepilo le za 0,1 odstotka, a je s tem kljub temu presenetilo analitike. Nemški BDP se je v drugem četrtletju skrčil za 0,2 odstotka, in ne le za 0,1 odstotka, kot so kazale predhodne ocene.

Po podatkih nemškega statističnega urada je Nemčija v četrtletju med julijem in koncem septembra zabeležila rast izvoza in stabilen uvoz, poleg tega pa tudi močnejšo aktivnost gradbenega sektorja. Slabše pa se je odrezala predelovalna industrija, posebej na področju proizvodnje strojev in opreme, manj je bilo tudi investicij v novo opremo. Vse to se je odrazilo tudi na gospodarski rasti.

Nemško gospodarstvo se je za las izognilo recesiji

Ne glede na to so v državi, ki predstavlja motor rasti evrskega gospodarstva, spet zabeležili pozitivne impulze v zasebni in javni potrošnji. Nemčija se je z 0,1-odstotno rastjo bruto domačega proizvoda (BDP) v tretjem četrtletju torej uspela izogniti recesiji, saj o slednji govorimo v primeru, ko se gospodarstvo skrči dve četrtletji zapored. Analitiki so medtem pričakovali 0,1-odstotno krčenje. Na letni ravni je država v tretjem trimesečju po sezonsko prilagojenih podatkih zabeležila enoodstotno gospodarsko rast.