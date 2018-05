Najboljši med najboljšimi v sklopu MOTIVACIJA je Optiweb s projektom Optikultura

AmCham Slovenija v okviru programa Best of the Best znova išče in nagrajuje najboljše poslovne prakse v podjetjih, članih AmCham Slovenija. V sklopu Motivacija so se predstavili izjemni posamezniki in skupine, ki s svojo kreativnostjo in energijo motivirajo ne le zaposlenih v podjetjih, temveč celotno poslovno skupnost. Zmagovalec v sklopu Motivacija je postalo podjetje Optiweb s projektom Optikultura.

Oglasno sporočilo

V okviru projekta Best of the Best AmCham Slovenija že četrto leto zapored izpostavlja, predstavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele na inovativen način. S svojo kreativnostjo in energijo motivirajo ne le zaposlenih v podjetjih, temveč celotno poslovno skupnost, s povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem.

V sklopu Motivacija so se predstavili projekti:

AMZS, Kepa prijaznosti,

Optiweb, Optikultura,

Petrol, Sprejmeš izziv?

Naziv najboljšega v sklopu Motivacija in s tem uvrstitev v finale za najboljšo prakso leta 2018 je po izboru občinstva, komisije Best practice academy in aktivne poslušalke pripadel podjetju Optiweb.

Urška Stanovnik, predstavnica Optiweba, se je po razglasitvi zmage zahvalila za izkazano čast in dodala, da so resnično ponosni na svojo prakso in da bodo delali dobro še naprej. »Take nagrade nam dajejo zagon za dobro delo tudi naprej,« je še dodala.

»Motivacijo povezujem s srečnimi ljudmi, na vseh področjih, doma, v službi, v družbi. Zato sem res vesela, ko vidim, da se podjetja v AmCham poslovni skupnosti zavedajo, da so ljudje njihova največja vrednota in vrednost, in da so le motivirani timi garancija za uspeh,« je povedala Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

»Znanje in povezovanje sta nujno potrebna za razvoj družbe, zato ju preko projekta Best of the Best želimo še posebej izpostaviti. Biti v družbi tistih, ki razmišljajo izven okvirjev, ustvarjajo projekte, ki imajo pozitiven vpliv na družbo, in s svojo energijo predstavljajo premik naprej in od katerih se res lahko veliko naučim - to je tista močna motivacija, tako za posameznike kot podjetja,« pa je povedala Nina Marinšek, vodja za članstvo in partnerstva v AmCham Slovenija in vodja projekta Best of the Best.

Optiweb: Optikultura

Optikultura je projekt, ki želi zaposlenim nuditi predvsem izkušnjo, ne zgolj zaposlitve. V Optiwebu si želijo kandidate prepričati z njihovo kulturo, saj se zavedajo, da vse ostale oblike nagrajevanja (predvsem finančne) delujejo na kratek rok. Želijo si dolgoročnega sodelovanja s sodelavci, ki se dobro počutijo v skupnem okolju. Standardne prakse in procese izvajajo na drugačen način, prilagojene potrebam zaposlenih. Glavni namen in cilj je, da ohranjajo zaposlene zavzete, če so zaposleni zavzeti, pa pridobijo vsi - tako zaposleni kot podjetje. Optikultura ni praksa, ki bi jo zapisali in bi taka tudi ostala, ampak je spreminjajoč se projekt. Aktivnosti se spreminjajo in dodajajo glede na potrebe in želje zaposlenih, fleksibilnost, h kateri sicer stremimo pri delu, pa je stalnica in popotnica tudi pri drugih, internih praksah.

Več o projektu Best of the Best

Program Best of the Best smo v AmCham Slovenija oblikovali kot vodilo, navdih in pomoč pri prenosu novih znanj in pozitivnih poslovnih izkušenj. Namen programa je predstavitev in izpostavitev izjemnega dela zaposlenih v podjetjih, ki so člani AmCham Slovenija, ter predstavitev uspešnih zgodb in poslovnih praks, ki so lahko vzor in motivacija za slovensko gospodarstvo. Na ta način lahko vsi skupaj pripomoremo k spremembam tudi v drugih podjetjih. Izpostavljamo, kar imamo pokazati dobrega, osredotočeni smo na uspešne zgodbe, za katere želimo, da o njih izvedo tudi drugi.

Trije sklopi – Inovativnost, Motivacija in Povezovanje – so zasnovani kot osnovna tematska izhodišča. Podjetja v slovenski poslovni skupnosti svoje izjemne poslovne prakse prijavijo na razpis, nato pa AmCham Best Practice Academy, posvetovalno telo AmCham Slovenija, skupina izjemnih posameznikov in glasnikov dobrih poslovnih praks, izbere 9 finalistov, po tri v vsakem sklopu, ki se nato predstavijo širši poslovni skupnosti. Zmagovalci posameznega sklopa postanejo superfinalisti in se potegujejo za naziv najboljšega med najboljšimi, Best of the Best. Zmagovalca razglasimo na končnem dogodku, zmagovalcu pa poleg laskavega naziva najboljšega med najboljšimi pripade tudi nagrada.