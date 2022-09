Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale in so tako blizu najnižjih ravni po januarju letos. Je pa naftni trg vse bolj v pričakovanju zasedanja razširjene skupine držav proizvajalk nafte Opec+. Poznavalci menijo, da je povsem mogoče, da se bodo države s Savdsko Arabijo in Rusijo na čelu prihodnji teden odločile zmanjšati proizvodnjo in s tem podpreti rast cen.