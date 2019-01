Na Letališču Jožeta Pučnika podrli rekord

Skupina Fraport je danes sočasno z lanskimi celoletnimi podatki o prevozu potnikov in tovora objavila tudi podatke za december.

Ti kažejo, da je prek ljubljanskega letališča lanskega decembra potovalo za 0,9 odstotka manj potnikov kot decembra 2017, in sicer 109 tisoč, čeprav je bilo premikov letal kar za 39,9 odstotka več, in sicer 3.437. Oskrba tovora pa se je v primerjavi z decembrom 2017 znižala za 5,6 odstotka, na 1.056 ton.

Prejšnjo rekordno znamko iz leta 2017 dosegli že novembra

Lanske številke o prevozu potnikov so za Fraport Slovenija rekordne, saj so prejšnjo rekordno znamko iz leta 2017 dosegli že novembra. V podjetju so pred koncem leta sicer napovedovali še nekoliko boljše rezultate in 1,82 milijona prepeljanih potnikov, vendar je bila, kot so pojasnili, na koncu številka nižja, saj je domači prevoznik Adria Airways prepeljal manj potnikov, kot je bilo pričakovano.